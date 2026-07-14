Francia - España, en directo
España sueña con llegar a su segunda final en un Mundial en toda su historia. Francia, repleto de talento, quiere evitarlo.
Francia
España
España juega por segunda vez en su historia la semifinal de un Mundial. Francia, el hasta ahora mejor combinado de la cita mundialista, será un hueso duro de roer.
Todos disponibles para Luis de la Fuente
Grandes noticias las que depara el parte médico para nuestros pupilos. Luis de la Fuente tendrá a los 26 jugadores convocados disponibles. No tenemos sancionados ni lesionados. Se han recuperado de sus molestias físicas Nico Williams -tuvo minutos en cuartos ante Bélgica y hoy podría ser un importante revulsivo-, Víctor Muñoz -el pelirrojo salido de La Fábrica y flamante fichaje del Liverpool- está totalmente recuperado al igual que Yeremy Pino y serán otras dos balas que tendrá el riojano para meterle picante al partido por los costados.
Dos tocados en Francia… que jugarán de inicio
Francia no tiene lesionados ni sancionados para el duelo de semifinales. Pero si dos importantes tocados: Upamecano y William Saliba encendieron las alarmas tras presentar molestias físicas durante los últimos entrenamientos.
William Saliba viene arrastrando dolores recurrentes en la zona lumbar, situación que obligó al cuerpo médico a implementar un plan de trabajo adaptado a sus cargas físicas.
Por su parte Upamecano padece molestias leves en uno de sus pies. Pese a estos imprevistos de última hora, ambos estarán en el once inicial de Didier Deschamps.
¿Cómo llegan Francia y España?
Francia parte como favorita al llegar al duelo en un excelente estado de forma tanto colectivo como individual. España, al que no le ha sobrado nada en lo que llevamos de Mundial, necesita encontrar la mejor versión de piezas muy importantes como son Pedri y Lamine Yamal. A nivel colectivo ha funcionado el equipo de Luis de la Fuente: solidez defensiva -solo hemos encajado un tanto en todo el torneo-, gran presión tras pérdida y letales desde el banquillo -Mikel Merino es el mejor revulsivo del Mundial y nos aporta algo que no tenemos: atacar el área-.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos desde Libertad Digital a la retransmisión en directo del partidazo de semifinales del Mundial que enfrenta a Francia y España -los dos máximos favoritos para alzarse con la Copa del Mundo antes de comenzar el torneo- en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos)