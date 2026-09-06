Repóker del FC Barcelona en Mestalla
Valencia
Barcelona
Lamine Yamal (min. 6) Fermín. (min. 22) Raphinha (min. 49) Pedri (min. 78) Lamine Yamal (min. 84)
El FC Barcelona busca mantener el pleno de victorias en este arranque de temporada ante un Valencia que no está dejando muy buenas sensaciones.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
Nueeeeva falta sobre Adeyemi, que recortó hasta en dos ocasiones sobre Tárrega.
Buen centro de Gayá que ataca Joan García muy pronto para hacerse con él sin oposición.
CINCO DE AÑADIDO, nos iremos hasta el 90+5
Buscaba Koundé el desmarque de Adeyemi pero el pase en largo no es bueno. Se la queda Dimitrievski.
GOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL. Había tensión tras el gol… Ahora sí, confirmado el doblete de Lamine Yamal en Mestalla. De nuevo, acción ajustada a la espalda de la zaga con el '10' azulgrana, que batió a Dimitrievski en el mano a mano.
Recorta Olmo en la frontal y le saca la falta a Gayá. Opción a balón parado para el Barça. Y parece que la quiere Olmo. Raphinha se pone a su lado pero me da a mí que esta es para el español, que se la ha generado.
Se marcha del terreno de juego Pedri y debuta Gabriel Jesús.
Tarjeta amarilla para Arnau por una patada a destiempo sobre Adeyemi.
GOOOOOOOL DE PEDRI, tremeeeeeenda jugada entre Dani Olmo y Pedri que termina con el cuarto gol del Barça. El Valencia se queda sin opciones.
No puede Sato en el duelo en banda con Espart. El Valencia, al menos, tiene más balón en estos últimos minutos.
MÁS CAMBIOS.
Se marcha Fermín del terreno de juego y entra Dani Olmo, por parte del Valencia se marcha Otorbi y entra Hugo Duro.
PAUSA PARA LA HIDRATACIÓN.
Muuuy buena defensa de Gayá a una jugada de Lamine en el área ché… se nota la capitanía.
Baja el ritmo el Barça con posesión larga. Parece que el partido se da un respiro.
Buena la ayuda defensiva de Otorbi. Llegó el jugador del Valencia para evitar la incursión en el área de Xavi Espart.
UUUUUF casi marca el cuarto Raphinha pero no la llega a golpear y se marcha el balón rozando el palo de la portería ché…. INCREÍBLE la jugada culé una vez más.
Tarjeta amarilla para Femín por agarrón de camiseta.
PRIMEROS CAMBIOS DE FLICK. Salen del terreno de juego Cubarsí, Rodri y Gordon y entran Christensen, Bernal y Adeyemi.
Y doble cambio en el Valencia. Entran Sato e Iker Córdoba por Javi Guerra y el lesionado Diakhaby.
Parece que Diakhaby está lesionado y no puede terminar el partido…. se ha parado el partido por ello.
¡¡LA QUE HA PERDONADO EL VALENCIAAAAAA!!
Corria a placer Dieng, ganando línea de fondo, entraban hasta tres del Valencia pero el centro atrás fue justo a la zona donde no había nadie.
Quería salir el Valencia pero Cubarsí da un paso hacia adelante y obliga a Danjuma a quedarse parado porque se metía en fuera de juego.
Falta de Danjuma sobre Koundé.
Saque de esquina para el FC Barcelona.
Salen del terreno de juego Pepelu, Jesús Vázquez y Maffeo y entran en su lugar Tárrega, Harvey Elliot y Gayá.
GOOOOOOOOOL DE RAPHINHA. Esta vez sí ha sabido leer bien la jugada el brasileño ante un Valencia completamente roto… gran pase de Rodri para la jugada de Lamine y Fermín que termina rematando Raphinha.
Amarilla para Rodri por una falta clara sobre Diakhaby.
Rueda el balón en Mestalla de nuevo, no hay cambios de momento más allá del de Eric García que ha sido en la primera parte.
SALTAN LOS JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en unos minutos! ¡Hasta ahora mismo!
INCREÍBLE primera parte… hemos visto casi de todo, goles anulados, golpes entre compañeros, goles… un auténtico partidazo por parte del FC Barcelona que estamos viendo en Mestalla.
El Valencia está pudiendo hacer entre poco y nada ante el gran partido de los de Hansi Flick.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
Y falta ahora de Dieng sobre Raphinha. Pegadita al área, centrada. Va a ser la última del primer acto.
Ahora saque de esquina a favor del Barça pero Maffeo se ha jugado el penalti por un empujón sobre Raphinha….
Saque de esquina a favor de los de Corberán… a ver si pueden rascar algo.
Tarjeta amarilla para Pau Cubarsí por desentenderse del balón y empujar a un rival.
SIETE DE AÑADIDO
Probó Espart tras un autopase de cabeza pero su disparo se va muy desviado.
¡¡¡AL PALOOOOOO!!! Jugadón maradoniano de Fermín que se la ha jugado él solo ante el mundo y finalmente la ha escorado demasiado y se le ha ido al palo… está IMPRESIONANTE el equipo de Flick.
Dejo por aquí el golpe entre Rodri y Eric García por el que ha tenido que ser sustituido el defensa culé.
¡LA QUE ACABA DE PERDONAAAR LAMINE YAMAL!
Balón para el '10' en el corazón del área, ante Dimitrievski, pero su zurdazo buscando el palo ajustado se marchó cerca del poste.
QUE PASE DE PEDRIIIII para Fermín, que estaba en posición adelantada… el remate pasó muy cerca de la portería de Dimitriesvki.
LA QUE HA TENIDO EL VALENCIAAAAAAAAAAAAA… Pierde Koundé y mete un problema a Rodri, que primero recupera, luego pierde y acaba encontrando la ayuda de Joan García, que saca una mano prodigiosa abajo en el mano a mano con Danjuma.
VUELVE A RODAR EL BALÓN EN MESTALLA.
Entra Jules Koundé al terreno de juego por la salida de Eric García.
APROVECHAN PARA LA PAUSA DE HIDRATACIÓN.
Se marcha Eric García del terreno de juego por un golpe en la nariz, ahora mismo el Barça juega con un hombre menos… INCREÍBLE.
SE PARA EL JUEGO POR UN GOLPE EN LA CARA DE ERIC GARCÍA. El choque ha sido con Rodri… Recordemos que Eric ya tuvo una dolencia en el tabique y se tiene que retirar del terreno de juego.
No termina de despejar el Valencia el balón, Gordon consigue salir de una emboscada en el área pequeña, la deja atrás y Fermín la pone en el ángulo con un golpeo preciso de interior. Pegadita al palo. Ahí Fermín no se lo piensa. Ahora sí, cae el segundo del Barça.
GOOOOOOOOOL DE FERMÍN LÓPEZ, segundo del Barça en Mestalla.
Quería salir en velocidad Jesús Vázquez y se encontró con Rodri, que lo barre todo a su paso.
Polémica en un saque que no ha sido donde el árbitro estaba marcando…. se reanuda el juego sin problemas en Mestalla. Parece que el Valencia está despertando.
Parece que en el momento que toca Diakhaby, Ugrinic se mete en fuera de juego. No valía esa ocasión del Valencia.
EL VALENCIA NO SE ACHANTA. A pesar de que el FC Barcelona es quien domina el partido el Valencia ha tenido una muuuy buena ocasión en la que el balón ha pasado muuuuy cerquita de la portería de Joan García
Demasiado largo el pase con la derecha de Lamine, que ya buscaba a Raphinha al espacio.
FINALMENTE SE ANULA EL GOL DE LAMINE POR FUERA DE JUEGO. Han tardado mucho en revisarlo…
SE ESTÁ REVISANDO EL SEGUNDO TANTO. Qué fácil recibió Pedri, qué fácil jugó con Fermín dentro del área. A su vez, el andaluz volvió a conectar con Lamine Yamal libre de marca, que batió por bajo a Dimitrievski con un potente zurdazo. Doblete en dos minutos.
GOOOOOOOOOOL!!!!!!!!! Segundo de Lamine en dos minutos, INCREÍBLE
Pase picadito al espacio de Fermín para Lamine, que sin ángulo toca con sutileza con la izquierda para colarse por encima a Dimitrievski. No parece que el portero esté tampoco muy acertado, pero la definición es muy elegante. Os dejo el tanto por aquí….
GOOOOOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL.
Primera llegada clara de los de Flick y primer goool del Barça en Mestalla.
Quería combinar Lamine en la frontal pero el Valencia acumula muchos jugadores por dentro.
No llegó Javi Guerra al pase de la muerte de Danjuma pero la jugada no valía por fuera de juego.
Atentísimo Joan García. Tremenda la salida y velocidad del portero del Barcelona, que acudió rápido a despejar un peligroso balón al espacio que ya buscaba Danjuma.
INICIO CALIENTE EN MESTALLA. Pese a sacar el Valencia de centro, la sonora pitada era tremenda. Eso sí, dirigida al palco con la presencia de Kiat Lim, presidente e hijo de Peter Lim, hoy presente en el estadio.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL BALÓN EL VALENCIA!
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego.
10 MINUTOS PARA QUE RUEDE EL BALÓN EN MESTALLA!!
El árbitro de esta tarde es Díaz de Mera Escuderos y tendrá la ayuda de Muñiz Ruiz desde el VAR.
Queda poco menos de media hora para que arranque el partido….
Saaaaaaaaaaaaaltan a calentar los dos equipos.
Valencia y Barcelona protagonizan uno de los grandes clásicos del fútbol español. Los enfrentamientos entre ambos siempre dejan partidos intensos y con muchos momentos destacados.
Por su parte, el conjunto ché recordaba los anteriores encuentros que han vivido en Mestalla ambos equipos
Así han salido los culés a calentar en el césped de Mestalla
Recordemos que el Valencia apenas suma un punto en las tres primeras jornadas, logrado en Mestalla frente al Celta de Vigo, y afronta ahora uno de los grandes retos de este inicio de temporada.
Estrena titularidad Rodri en el doble pivote junto a Pedri. Quizá estemos ante el once de gala, a día de hoy, en este Barcelona.
La buena noticia para los de Flick es que este jueves Gavi ya ha vuelto al trabajo, además, Gabriel Jesus pudo terminar su primer entrenamiento como azulgrana.
Y once también del Valencia. Sale Corberán de inicio con Dimitrievski, Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez, Otorbi, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic y Danjuma.
¡Tenemos once del Barcelona! Y sale con todo Flick. De inicio juegan en Mestalla Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon y Raphinha.
El Valencia busca reaccionar después de un comienzo de temporada complicado. Jugar ante su afición puede ser una oportunidad perfecta para cambiar su dinámica.
El conjunto azulgrana llega al partido con un gran inicio de temporada. Su objetivo será mantener las buenas sensaciones y seguir en la parte alta de la clasificación.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la jornada 4 que disputan en el estadio de Mestalla el Valencia CF y el FC Barcelona. Belén Lázaro a los mandos esta jornada.
Valencia
- S. Dimitrievski
- Pablo Maffeo
- Arnau Martínez
- Pepelu
- M. Diakhaby
- Jesús Vázquez
- David Otorbi
- A. Dieng
- F. Ugrinic
- A. Danjuma
- Javi Guerra
- Suplentes: K. van Oevelen, César Tárrega, R. Sato, Dani Raba, Aaron Mayol, José Gayà, Rodrigo Gamón, H. Elliott, Hugo Duro, J. Dura, Iker Córdoba y Aimar Blázquez
Barcelona
- Joan García
- Eric García
- Pau Cubarsí Paredes
- Gerard Martín
- X. Espart
- Pedri
- Rodri
- Lamine Yamal
- Fermín
- A. Gordon
- Raphinha
- Suplentes: Marc Bernal, Alejandro Balde, K. Adeyemi, H. Abdelkarim, João Cancelo, A. Christensen, Gabriel Jesus, Gavi, J. Koundé, D. Livaković, Dani Olmo y W. Szczęsny