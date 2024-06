Fernando Alonso, desencantando con Aston Martin, lanza un dardo a la FIA: "Soy español, mejor no meterme en líos"

Fernando Alonso no gana para disgustos esta temporada con Aston Martin. Este fin de semana, en el Gran Premio de Austria el AMR24 sigue demostrando que no está a la altura del talento del piloto español. En el Sprint no ha podido hacer nada y cuando parecía que iba a quedar 14º, Nico Hülkenberg le ha adelantado sacándole de la pista y condenando aún más su carrera.

"Lo de Hulkenberg al final igual podría haber intentando defender y obligar a que le penalicen. Igual lo penalizan no lo sé, porque me hecho de la pista", ha comentado Alonso sobre la acción que le ha hecho perder dos posiciones.

La FIA ha anotado la acción, y ha sancionado al alemán con 10 segundos y 2 puntos de superlicencia, lo que le permite a Fernando ser 15º.

Alonso, que ha tenido problemas esta temporada con la FIA tras ser sancionado en el Gran Premio de Australia con 20 segundos por conducción temeraria, sigue escocido con la Federación Internacional del Automóvil y quiso mandar un dardo envenenado tras la acción de Hülkenberg: "Soy español, mejor no meterme en líos".

Fernando, muy desencantado con las prestaciones de su monoplaza, se resigna a la mediocridad con un AMR24 que no da la talla: "Llevamos arrastrando un problema con el motor todo el fin de semana y en alguna carrera hay que ponerlo. Mejor ponerlo aquí que estamos fuera de los puntos y tenemos estas dificultades que en una carrera donde optamos a posiciones mejores. Hay que aceptarlo y será una carrera dura también mañana".