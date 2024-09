Lo que no se pudo llevar a cabo en 2009, es una realidad en 2024. Adrian Newey se convierte en director de desarrollo del coche de la temporada 2026 del equipo Aston Martin y se une, por fin, a Fernando Alonso, con el que trabajará desde ya para ser competitivos en la temporada 2026.

Una temporada en la que el coche tendrá que hacerse en su gran mayoría desde cero y en el que el ingeniero británico trabajará de cara a repetir las hazañas dominantes de Red Bull y Mercedes de los últimos 15 años.

Newey deberá encargarse de diseñar un coche 20 centímetros más corto que el actual, reducir el peso del monoplaza en 30 kilos, buscar el máximo rendimiento del vehículo con la desaparición del DRS –siglas en inglés de Sistema de Reducción de Resistencia al Aire– y maximizar la velocidad del flujo de aire que circula entre el asfalto y el coche, con un difusor menos potente que los actuales.

Es verdad que el ingeniero británico no estará solo en el desarrollo del coche, y no me refiero a los cientos de ingenieros al servicio del ex Red Bull, si no a uno de los pilotos más versátiles y polivalentes de la historia, un tal Fernando Alonso. El asturiano ha vivido hasta cinco cambios de reglamento desde su llegada en 2003 a F1, y solo se ha visto tremendamente afectado desde 2015 hasta 2017, y no fue por el reglamento, si no por el monoplaza que McLaren construyó con Honda.

Dicho lo cuál, ¿será capaz el asturiano de ser campeón del Mundo de F1, por tercera vez, junto a Newey? La respuesta no la sabe nadie, pero el equipo Aston Martín esta cogiendo el aspecto del Hall of Fame de la NBA. Andy Cowel, creador del motor campeón del mundo de Lewis Hamilton en Mercedes, llegará al equipo Aston Martin como Director Ejecutivo del Grupo Aston Martin. Enrico Cardile, llegará procedente del equipo Ferrari para el cargo de directo técnico del equipo, tras los malos resultados de Dan Fallows, quién ya trabajó con Newey en Red Bull y el cuál no ha sabido sacar provecho del monoplaza.

Sumando ahora a estas dos mentes, la del mejor ingeniero que ha habido en la F1, Adrian Newey. No lo digo yo, lo dicen sus números. Ha conseguido 12 campeonatos del mundo de constructores y 13 pilotos han ganado el Mundial de F1 con un coche diseñado por él. El éxito no te lo asegura nada pero ya veremos si Fernando se convierte en el número 14 con el británico y se retira habiendo agrandado más su legado, si cabe. Un trabajo del que la escudería británica no se podrá beneficiar aun, debido a los meses que tendrá que estar parado Newey, por su relación con el equipo Red Bull esta presente temporada.