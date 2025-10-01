Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 a Singapur. El circuito callejero de Marina Bay albergará la 18.ª fecha de la temporada. A estas alturas todo el mundo se centra en los tres primeros del campeonato: Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen, quienes sin duda volverán a vivir un intenso capítulo en la pelea por el título. Pero tampoco hay que perder de vista a un Fernando Alonso que quiere dejar atrás su bajo rendimiento en grandes premios anteriores, especialmente el de Azerbaiyán donde cruzó la meta en 15.ª posición. No obstante, el piloto español siempre ha señalado Singapur y Brasil como sus dos mejores oportunidades en lo que queda de año.

Fernando Alonso es un piloto realista y así lo demuestra en sus declaraciones… sobre los circuitos que restan en la temporada señala que "hay pequeñas oportunidades, siempre las hay. Hungría fue una, Zandvoort fue otra. Por eso me fastidia tanto cuando las perdemos". En una temporada que no pasará a la historia para el bicampeón del mundo y referente de la parrilla. Pero, ¿qué circuitos están en el punto de mira de Alonso? "Hay un par de lugares que se parecen más a Budapest y Zandvoort, quizás Singapur podría ser uno de ellos, quizás Brasil también, pero es cierto que nos hemos encontrado sorpresas, a veces negativas, otras positivas. No estamos depositando todas las esperanzas en la misma carrera, queremos maximizar todos los fines de semana", comentó hace algunas semanas.

Buenos recuerdos de Singapur para el piloto asturiano

Singapur es de esos circuitos que pueden dar buenos resultados a Fernando Alonso, algo que ha quedado demostrado en el pasado… De hecho, de las 15 ediciones que se han disputado desde su primera aparición en 2008, Fernando ha subido al podio en cinco de ellas. Tanto es así que el español es el tercer piloto con mayor cantidad de victorias en Marina Bay (2), solo por detrás de Vettel (5) y Hamilton (4).

Pero no solo eso sino que este circuito otorgó al asturiano un récord que nadie podrá arrebatarle. El motivo es que, en la primera edición del GP en 2008 Alonso, pese a partir desde la 15.ª plaza, cruzó la línea de meta en primera posición, y se convirtió en el primer piloto en ganar la primera carrera de noche en la historia de la F1.

Primer gran premio y polémica casi 20 años después

Esta victoria no estuvo absuelta de polémica y ahora, en la actualidad todavía continúa la polémica… De hecho, hay un escándalo de amaño que rodea este primer GP de Singapur catalogado como el 'Crashgate'. Flavio Briatore, director ejecutivo de Renault, fue suspendido indefinidamente del automovilismo tras esta carrera, pero en 2010 dicha decisión fue revocada por un tribunal francés que dictaminó que la sanción era ilegal.

¿Cómo vivió aquello Fernando Alonso? El español le contó a la BBC, previo al GP de Singapur de 2018, que el resultado está abierto a interpretación. "Creo que es una interpretación. Hay muchas interpretaciones sobre cómo se puede ganar la carrera. [El accidente] ocurrió al principio de la carrera y el coche iba bien; no cometí ningún error, así que lo sigo contando [como victoria]", sentenció.

Las ventajas en Singapur

Singapur es un reto agradable donde baja la velocidad notablemente y ahí el coche resucita. Recordemos que en Bakú viene de ser el más rápido en rectas, pero en las curvas era inconducible, y en la cita nocturna del sudeste asiático la alta carga gana peso y no prima la eficiencia aerodinámica. "Es uno de los circuitos donde podemos ir bien", apuntó Pedro de la Rosa, su embajador.

Además, mecánicamente, el cóctel final de pruebas, innovaciones y diseños en torno al AMR23 permite creer que en Singapur se puede lograr algo positivo. Allí se conjugará el suelo de Ímola, con el alerón delantero que se estrenó en Bélgica. Una suma que sufre en lugares como Las Vegas o México, pero permite dar un plus en otro tipo de circuitos.