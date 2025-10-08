Carlos Sainz desvela lo que piensa sobre la política española

Repaso de toda la actualidad. Carlos Sainz estuvo en El Partidazo de COPE, donde repasó su presente en Williams, recordó alguna anécdota junto a su excompañero en Ferrari y no dejó de elogiar a Marc Márquez. Además, el piloto madrileño dejó su opinión sobre la actualidad política en España.

En lo que respecta a su momento en la escudería inglesa, reconoció que le "motiva mucho el proyecto". El piloto se encuentra con la cabeza centrada en Williams y "nada me haría más ilusión que ganar con ellos un año", asegurando que "no va a haber una sensación mejor dentro de mí a la hora de celebrarlo y a la hora de reconocer lo que he podido lograr".

Además, Sainz destacó de la escudería que "confiaron en mí en el momento más complicado de mi carrera". No mira más allá y se mantiene en el presente: "Las cosas tienen que salir bien dentro de Williams y luego el tiempo dirá si llegan otras oportunidades o no", dijo en El Partidazo de COPE.

Por otro lado, hablando de la actualidad política, el piloto apuntó estar disgustado tanto con la situación política como social: "Me ponía de mal humor cada vez que lo intentaba seguir. Sí que es verdad que con el tema de Israel y Palestina y el revuelo que se montó en La Vuelta y he intentado sobre todo leer e informarme. Entender qué está pasando y por qué para poder tener el día de mañana una opinión y un punto de vista". Aunque recalcó que "el tema político español lo tengo abandonado porque me pone de muy mal humor".

Anécdotas y elogios

Carlos Sainz Jr. contó una de las vivencias junto a su excompañero de Ferrari Leclerc. Ocurrió volviendo de Bakú, cuando se disponían a aterrizar en Niza. Una tormenta eléctrica impidió que los pilotos de Fórmula 1 pudieran llegar hasta la ciudad francesa y se desviaron hacia Génova.

"Charles estuvo precavido, le dijo al piloto que no se la juegue y que vaya a Génova; son dos horas en coche luego. Aterrizamos a las doce de la noche y tardamos 25 minutos en poder alquilar una furgoneta. La mujer que nos atendió no nos conocía, pero quería hacernos todos los favores del mundo", explicó entre risas el español.

Por último, Sainz dedicó unas palabras a Marc Márquez: "Para mí, Marc es el Ayrton Senna de MotoGP. El día que se retire y pasen unos años todo el mundo le recordará como lo más parecido a Senna. Ha hecho un gran año y ya lo felicité", afirmó en el programa de Juanma Castaño.