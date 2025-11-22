Carlos Sainz brilla como nunca bajo la lluvia y pone a bailar el Gran Circo en Las Vegas

Lando Norris dio un nuevo golpe de autoridad y logró una disputadísima 'pole' en una clasificación del GP de Las Vegas pasada por agua, en la que Max Verstappen se aupó al segundo puesto y el español Carlos Sainz a la tercera posición.

El piloto británico de McLaren dio una nueva clase de suficiencia y fundamentos para conducir su MCL39 a la 'pole'. Norris, que había guardado sus cartas en la tercera sesión de entrenamientos libres, arriesgó y se llevó el premio grande en su último intento.

Max Verstappen saldrá a las espaldas del líder del Mundial, de quien le separó 0.323, tras apear al Williams de Carlos Sainz de la primera línea por una diferencia ínfima de 0.039. El español fue la gran sorpresa de la sesión tras maximizar la competitividad de su monoplaza y el manejo de la pista mojada. Lució como nunca y demostró el enorme talento que destila.

El principal rival de Norris por el Mundial de Fórmula Uno, su compañero Óscar Piastri, no consiguió sentirse cómodo en ningún momento con su McLaren y no pasó de la quinta posición, antecedido por el Mercedes de George Russell.

La lluvia y las condiciones cambiantes forjaron una parrilla de salida atípica que sacó a relucir las virtudes de los Racing Bulls, con Liam Lawson en la sexta posición e Isack Hadjar en la octava plaza. Entre ellos se situó Fernando Alonso, que exprimió su calidad bajo la lluvia para minimizar los defectos de su Aston Martin.

Un errático Charles Leclerc no fue capaz de pasar de la novena posición tras una clasificación plagada de errores y pérdidas de control de su Ferrari, aunque no estuvo peor que su compañero Lewis Hamilton, que concluyó último la sesión de calificación.

El argentino Franco Colapinto condujo su Alpine al decimoquinto puesto, mientras que su compañero de escudería, Pierre Gasly, cerró el top diez de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.

El comienzo de la primera ronda de clasificación trajo consigo un gran chaparrón de agua al que Aston Martin supo anticiparse para sacar a Fernando Alonso y Lance Stroll con neumáticos de lluvia extrema, una opción que el resto de la parrilla se apresuró a secundar.

La lluvia no paró en la Q1 y las salidas de pista se convirtieron en la tónica habitual de una sesión que deparó la sorpresa de las tempranas eliminaciones del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli (17º), el Red Bull de Yuki Tsunoda (19º) y el Ferrari de Lewis Hamilton (20º), quien admitió por radio que no fue capaz de meter sus neumáticos en la ventana de funcionamiento.

La pista comenzó a secarse levemente, si bien nadie tomaba la decisión de montar el neumático intermedio. Lance Stroll y Aston Martin arriesgaron en el último intento de la segunda ronda de clasificación, pero erraron y no pasaron el corte, al igual que el argentino Franco Colapinto, los dos Haas de Oliver Bearman y Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

La muestra que ofreció Stroll convenció a los muros y la tercera ronda de clasificación empezó con pleno de intermedios, una elección que rápidamente se comenzó a ver correcta con la enorme mejora de pista.

Precisamente la constante evolución de la pista dejó abierta la victoria hasta el final. De hecho, Charles Leclerc y Piastri tuvieron la opción de desbancar al británico, sin embargo, ambos fallaron en su vuelta final y dejaron en bandeja a Lando Norris su séptima 'pole' de la temporada y la primera de la escudería papaya en la historia del Gran Premio de Las Vegas