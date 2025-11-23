Terremoto en Aston Martin: Cowell cae tras chocar con Newey y Christian Horner es el favorito

El Gran Premio de Las Vegas dejó más ruido fuera de la pista que en la propia carrera. A la inesperada descalificación de los dos McLaren, que refuerza la ventaja de Max Verstappen y reaviva la lucha por el título, quedó eclipsada por una noticia que agitó el paddock: Andy Cowell dejará de ejercer como jefe de Aston Martin, según adelantaron BBC y The Race. El movimiento abre un escenario de enorme trascendencia para el equipo de Silverstone, que podría estar preparando un relevo de alto impacto con Christian Horner como principal candidato.

No obstante, el equipo de Fórmula 1 Aston Martin, evitó confirmar la información asegurando que "el equipo no participará en rumores ni especulaciones. El objetivo es maximizar el rendimiento en las carreras restantes y preparar la temporada 2026". Una fórmula que ni confirma ni desmiente y que alimenta la sensación de que los planes internos se están reordenando de manera acelerada.

Este domingo, las primeras informaciones sobre el asunto coinciden en que Cowell no abandonará la escudería, pero dejará su rol de Team Principal apenas un año después de asumir el cargo. Al parecer, su destino será el área de unidad de potencia, donde trabajará codo con codo con Honda, socio exclusivo del equipo a partir de 2026. Por tanto, Cowell regresará a su especialidad: los motores. Recordemos que el prestigio del que goza actualmente se forjó en Mercedes, donde lideró el departamento de propulsión durante la primera fase de la era híbrida y fue pieza clave en los siete títulos consecutivos que obtuvo Lewis Hamilton.

Un choque con Newey como detonante

La BBC y The Race señalan que el cambio obedece a un conflicto interno en la cúspide del organigrama técnico. De hecho, las fuentes citadas por ambos medios apuntan a un desacuerdo profundo entre Andy Cowell y Adrian Newey, fichaje estrella de Aston Martin. ¿Cuál sería el motivo? Según estas informaciones, Newey habría planteado una reorganización metodológica y de roles dentro del equipo, algo que no habría encajado con Cowell. La BBC, a través del periodista Andrew Benson, va un paso más allá al afirmar que la ruptura se habría producido por una cuestión de autoridad: "había un desacuerdo sobre quién estaba realmente al mando".

La situación se agrava por el estatus de Newey, que no solo es el técnico más laureado del paddock, sino también accionista de Aston Martin, lo que le otorga un peso jerárquico superior al del propio Cowell. Un choque difícil de sostener en un año clave para preparar la revolución reglamentaria de 2026.

Christian Horner, el nombre que toma fuerza

En este contexto, la BBC ha situado a Christian Horner como primer candidato a asumir el mando de Aston Martin. No hay que olvidar que el ex director de Red Bull abandonó su puesto este mismo año tras un conflicto interno, y actualmente cumple un periodo de parón contractual antes de poder incorporarse a otro equipo. Su figura representa uno de los liderazgos más sólidos de las últimas décadas en la Fórmula 1, responsable de transformar Red Bull en un equipo campeón.

Pese a la tensión conocida entre Newey y Horner, uno de los motivos que precipitó la salida del ingeniero del equipo austríaco, la cadena británica asegura que ambos han retomado la relación. Incluso asistieron juntos a un concierto de Oasis el pasado verano, un gesto interpretado en el paddock como una aproximación significativa.

Otros candidatos en la lista

Andreas Seidl , ex responsable de McLaren y actualmente vinculado al proyecto Audi F1.

Mattia Binotto , ex director de Ferrari.

Martin Whitmarsh, anterior director ejecutivo de Aston Martin.

Seidl aparece además como alternativa de perfil técnico y gestor probado, con experiencia en resistencia y en la reconstrucción de McLaren tras la era Honda.