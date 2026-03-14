Antonelli logra la pole más joven de la historia de la Fórmula 1 en el Gran Premio de China

El Mundial de automovilismo ha vivido este fin de semana un momento histórico en su segunda cita del calendario. El piloto italiano Kimi Antonelli se ha consagrado este sábado como el competidor más precoz en liderar una parrilla de salida, al dominar con autoridad la sesión de clasificación del Gran Premio de China. A los mandos de su monoplaza, el corredor de Mercedes ha volado sobre el trazado asiático para certificar su posición de privilegio de cara a la carrera del domingo.

Con apenas 19 años y 201 días, el joven talento transalpino ha pulverizado un récord de precocidad que parecía inalcanzable desde hace más de una década y media. Hasta la fecha, el hito pertenecía al alemán Sebastian Vettel, quien había fijado la marca en 21 años y 73 días cuando dio la sorpresa en el circuito de Monza en el año 2008 al volante de un Toro Rosso. Cabe recordar que Antonelli ya sabía lo que era arrancar desde la primera plaza tras hacerlo en la carrera al esprint de Miami la temporada pasada, pero la estadística oficial del campeonato estipula que este tipo de registros únicamente tienen validez si se consiguen para la prueba principal del domingo.

La alegría ha sido doble en el garaje de la escudería alemana, ya que la primera fila estará monopolizada por sus coches. El británico George Russell ha finalizado en la segunda posición, completando un doblete fundamental para el equipo en este inicio de campeonato. El resultado tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que el coche del piloto inglés experimentó diversos contratiempos durante la mañana. Russell sufrió problemas mecánicos tras concluir la carrera corta, lo que obligó a sus mecánicos a trabajar a destajo para tener el bólido a punto para la tanda clasificatoria.

La cruz de la moneda en la pista de Shanghái ha sido para la delegación española, que ha firmado una jornada aciaga y plagada de dificultades. Ninguno de los dos representantes nacionales ha logrado encontrar el ritmo necesario para pelear por cotas mayores. El madrileño Carlos Sainz ha tenido que conformarse con el duodécimo puesto en la prueba corta matinal, un resultado discreto que fue a peor en la sesión cronometrada. El piloto de Williams no pudo superar el corte inicial y quedó eliminado en la Q1, lo que le obligará a iniciar la remontada desde una lejana decimoséptima plaza.

Tampoco le han ido mejor las cosas al bicampeón del mundo. El asturiano Fernando Alonso ha evidenciado la falta de rendimiento de su Aston Martin en este trazado. Su participación en el esprint se saldó con un discreto decimoséptimo lugar, anticipando los problemas que se confirmarían horas después. En la clasificación oficial, el veterano corredor firmó el decimonoveno mejor tiempo, viéndose relegado a la penúltima fila de la parrilla. De este modo, ambos españoles afrontarán una carrera muy cuesta arriba en la que necesitarán la aparición del coche de seguridad o una estrategia brillante para aspirar a la zona de puntos.