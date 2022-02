Solo una traición de Mbappé le separa del Real Madrid

En el Real Madrid están tranquilos y cualquier conversación que surge sobre Kylian Mbappé en el entorno del conjunto blanco habla del jugador galo jugando el año que viene en el Santiago Bernabéu. Solo una de las mayores traiciones en la historia reciente de este deporte podría cambiar eso, según reconocen en el entorno del Real Madrid.

¿Cuál sería esa traición de la que estamos hablando? Que Mbappé cambiase de parecer y de repente y sin previo aviso tomase la decisión de renovar y quedarse en el PSG. En el Real Madrid no lo contemplan y saben que durante los próximos meses se hablará mucho de este tema, más por lo que genera a nivel periodístico que porque haya cambios radicales en este asunto. En resumen, Florentino Pérez sabe que Mbappé acaba contrato y que ahora mismo solo el propio jugador podría borrar de un plumazo su destino madridista. Todo lo demás, show televisivo.

La tranquilidad en el conjunto blanco no es un brindis al sol. El club lleva mucho tiempo hablando con el entorno de Kylian Mbappé. No es algo que pueda sorprender a nadie. Todos los equipos lo hacen, incluso el propio PSG que tanto se ha quejado de estas acciones del Real Madrid. El equipo parisino pagó la cláusula de Neymar después de hablar con un jugador que tenía contrato. Sin el sí del jugador, no habrían fichado al brasileño. Lo mismo pasa con Mbappé aunque con un matiz más. Con menos de seis meses de contrato, lo que hablen ahora Real Madrid y Kylian es totalmente lícito y legal, sin embargo, está todo más que hablado desde hace tiempo.

En el PSG saben de sobra lo que está ocurriendo. Lo saben y, si pueden, lo intentarán evitar hasta el último momento, pero ya no depende de ellos. Repetimos: solo la traición de Mbappé al Real Madrid le separa de jugar en el Santiago Bernabéu y nadie espera que eso vaya a ocurrir.

Por último cabe destacar las palabras de Mbappé hace unas horas que no cambian nada a pesar de que él sigue dejando el misterio a imaginación del espectador: "¿Si he tomado la decisión sobre mi futuro? No. Jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque tenga libertad para hacer lo que quiera en este momento, no voy a ir a hablar con el rival ni a hacer ese tipo de cosas. Estoy centrado en ganar contra el Real Madrid. Y luego veremos qué pasa".

Las palabras de Mbappé hacen referencia a lo incómodo que sería anunciar que fichará por el Real Madrid antes de medirse al Real Madrid. Por ello la eliminatoria de Champions retrasa lo inevitable.