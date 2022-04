Dardo envenenando de Pellegrini al Valencia que calienta la final de Copa

El equipo que entrena Francisco, esperó atrás al Betis y paró el ritmo del partido con innumerables faltas, utilizó, según Pellegrini, un estilo parecido al del Valencia. El chileno tiró un dardo envenenado a su rival en la gran final de Copa:

Hay derrotas y derrotas, hoy el equipo no tiene nada que cuestionarse. El Elche hizo gol tras una jugada que parte del lateral. No sé si la palabra justo existe en el fútbol. Por eso es el deporte más popular. Un equipo llega muchas veces y no convierte, y el otro llega una y sí. Hoy llegamos varias veces y no pudimos convertir. Es lo que ha sucedido hoy. Esta es la manera que juega el Valencia, La diferencia es que no he visto que Elche hiciese acciones antideportivas. Felicito al Elche por como se defendió. Vamos a ver el sábado la cantidad de golpes y provocaciones... ojalá la final sea un partido de fútbol y que gane el mejor