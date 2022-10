Ancelotti avisa: "No somos invencibles"

El Real Madrid se medirá al Sevilla mañana sábado a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu y Carlo Ancelotti no quiere ningún tipo de relajación, sobre todo porque se está empezando a instalar una sensación de "invencibles" que el italiano no quiere tener. Ese y otros temas han sido tratado en rueda de prensa.

Racha de imbatibilidad

"El equipo está bien, en una gran dinámica, cada partido tiene su historia y este Sevilla trata de salir de un momento difícil. Están mostrando compromiso y actitud y nos va a costar. No existen los partidos fáciles".

Kroos y su posible renovación

"Creo que va a seguir, está mejor que el año pasado cuando tuvo problemas al principio. He hablado con él y está muy tranquilo".

Invencibles

"No, en la historia no ha habido un equipo invencible, cualquier equipo te puede ganar. No hay equipo invencible, así lo sentimos. Lo queremos seguir haciendo bien".

Regreso de Courtois

"Vuelve Courtois, solo Ceballos está fuera, el resto ha recuperado. Si hago algunos cambios son para evitar problemas futuros. No voy a cambiar mucho".

El Mundial de Qatar

"No, es un enemigo de todos, todos tienen jugadores que van al Mundial. Es algo que todos tenemos que evaluar. Lo evaluaremos cuando el Mundial se acabe. Creo que esta parte de la temporada ayuda. Los jugadores están bien para el Mundial, casi todos llegan a tope porque estamos en octubre".

Regreso de Isco

"Contento de verlo jugar y verle mañana. Le tengo mucho cariño y ha sido un gran futbolista en este club y una gran persona para mí".