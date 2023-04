Ancelotti: "Modric y Kroos son intocables"

Carlo Ancelotti pasó por rueda de prensa en la previa del duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que medirá al Barcelona y al Real Madrid en el Camp Nou tras el 0-1 de la ida.

Tres derrotas ante el Barcelona de Xavi esta temporada

"Es muy difícil hacer enfrentamientos individuales entre técnicos. Mañana nos toca ganar a nosotros"

¿Repetirá el once de los últimos Clásicos?

"Sí, es una opción... pero también hay que avaluar que los últimos partidos lo hemos hecho bien. No miramos solo al resultado cuando es positivo. En los dos últimos hemos competido y en el último estuvimos cerca de ganar. Puede ser una alineación distinta y también puede ser que no. Queremos jugar un partido completo... porque creo que los dos últimos no han salido mal".

¿Considera a Kroos y Modric intocables?

"Sí, son intocables... pero también era un intocable contra el Valladolid y pasó el partido en el banquillo. Intocables hay muchos y luego hay que elegir un once. En partidos así no puedes pensar que solo once van a ser protagonistas. Tengo que pensar en los recursos que tengo en el banquillo y los que han sido importantes y lo fueron el año pasado. Lo importante es intentar ser protagonistas".

Aportación ofensiva de los laterales:



"Yo creo que en la evaluación de las características individuales de los jugadores lo tenemos bien cubierto con VinÍcius. Por eso al lateral izquierda no le pedimos tanto. En la derecha si tenemos a Rodrygo también está bien ocupada con amplitud... y si está Valverde, que juega más por dentro, podemos pedir más en ataque a los laterales. Depende de lo que ellos tengan también".

¿Hay inquietud por los jugadores que acaban contrato y aún no han renovado?

"Veo a los jugadores cada día y están muy concentrados. Se puede pensar que al acabar un contrato les puede afectar. No afecta y yo no les tengo que decir nada porque son muy profesionales".

Novedades en la convocatoria

El regreso de Antonio Rüdiger, superadas unas molestias de rodilla que le impidieron jugar ante el Real Valladolid, de Nacho Fernández tras sanción y de Mariano Díaz, son las novedades para el Clásico del Camp Nou con la única baja por lesión de Ferland Mendy.

El dolor en la rodilla izquierda del defensa alemán Rüdiger, que le impidió jugar en LaLiga tras no acudir para descansar a la llamada de la selección alemana, ha remitido y está en condiciones para volver.

Así lo confirmó su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, tras el regreso de Rüdiger a la dinámica de grupo en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas. El entrenador madridista también recupera a Nacho, que cumplió un partido de sanción ante el Real Valladolid.

La vuelta del delantero hispano-dominicano Mariano, deja fuera de la convocatoria al canterano uruguayo Álvaro Rodríguez, que se queda preparando con el Castilla su siguiente compromiso a las órdenes de Raúl González.

La convocatoria del Real Madrid para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey la integran:

Porteros: Thibaut Courtois, Lunin, Luis López.

Defensas: Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Odriozola, Alaba, Éder Militao, Rüdiger, Jesús Vallejo, Nacho Fernández.

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Dani Ceballos.

Delanteros: Eden Hazard, Marco Asensio, Rodrygo, Vinícius, Benzema, Mariano.