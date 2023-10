Almeida reta a la alcaldesa de Getafe: "Que las jugadoras del femenino cobren lo mismo que los del masculino"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha desafiado a Sara Hernández, alcaldesa de Getafe a ser coherente con otros asuntos tras eliminar el nombre del exfutbolista Alfonso Pérez Muñoz del Coliseum, estadio del conjunto azulón. Todo por las declaraciones de Alfonso en las que opinaba sobre lo que se debería hacer con los jugadores y jugadoras que no quieren vestir la camiseta de España.

Almeida destroza a la alcaldesa socialista de Getafe que promovió el cambio de nombre del Coliseum Alfonso Pérez "Reto a Sara Hernández a que haga un ejercicio de coherencia y exija, en público, que las jugadoras del Getafe femenino cobren lo mismo que los del masculino" pic.twitter.com/klzA6JqSZE — Irene Robles de Alda 🇪🇸 (@IreneRAlda) October 9, 2023

"Reto a Sara Hernández a que haga un ejercicio de coherencia y exija, en público, que las jugadoras del Getafe femenino cobren lo mismo que los del masculino", comentó Almeida.

Por otro lado, desde que se supo que España iba a compartir sede del Mundial con países como Portugal, Marruecos, Argentina o Uruguay, el debate sobre dónde debería jugarse la gran final del torneo ha estado de actualidad sin pausa alguna. En Barcelona la quieren. En Marruecos también. Y por supuesto en Madrid, la capital de España. El último en hablar de este tema ha sido su alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Espero que la final del Mundial se celebre en Madrid. En primer lugar, porque somos la capital mundial del fútbol. En segundo lugar, porque fue España la que promovió la candidatura al Mundial de 2030 junto a Portugal. Y en tercer lugar, porque aquí se dan todas las condiciones", comentó el alcalde de Madrid a Europa Press en un acto en las nuevas pistas de baloncesto donadas por los Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Almeida fue aún más contundente y no vería normal que no se jugara en la capital de España: "Sería incomprensible que la final del Mundial del año 2030 no se jugara en la ciudad de Madrid".