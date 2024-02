Las declaraciones que alejan a Xabi Alonso del Real Madrid

Lothar Matthäus, leyenda del Bayern y de la selección alemana, es una voz autorizada para hablar del fútbol teutón y de un exjugador del propio Bayern y ahora entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Eso sí, las declaraciones de la leyenda germana alejan, de momento, a Xabi Alonso del Real Madrid

"Igual que fue como jugador, es ahora como entrenador. Es fiel a su carácter. Las historias que se están desarrollando ahora y en las próximas semanas y meses no le importan. No tiene presión y puede tomarse las cosas con calma. Puede que su sueño sea entrenar algún día al Bayern, al Liverpool o al Real Madrid. Pero, en mi opinión, aún no ha terminado en Leverkusen", comentó el ex del Bayern en Sky Alemania.

Lothar dio más detalles y habló de la personalidad del español a la hora de afrontar la vida y los retos: "Xabi no es alguien que se deje llevar por los grandes nombres. Ha celebrado demasiados éxitos como jugador para eso. Tampoco se va a dejar guiar por el aspecto económico. Lo que le importa es lo que ha construido y con quién lo ha construido. Sabe de dónde viene y lo que debe a los demás. Por eso no creo que vaya a fichar por otro club la próxima temporada".

Lo bueno para el Real Madrid es que no busca entrenador una vez que ha renovado este año a Carlo Ancelotti, que seguirá, pase lo que pase, la temporada que viene en el banquillo del Santiago Bernabéu. Todo lo contrario que el Bayern, que anunció la salida de Tuchel y necesitará nuevo técnico.

"Queremos encontrar un entrenador que se adapte a nuestras necesidades. Necesitamos estrellas, pero también jugadores jóvenes. Para eso tenemos que encontrar al entrenador adecuado que esté a la altura de las circunstancias. Entrenador, club, ideas, jugadores: armar este rompecabezas es la tarea de los próximos meses", sentenció Matthäus.