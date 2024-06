La cara de Camavinga cuando le preguntan si votará en las elecciones europeas

Eduardo Camavinga jugará su primera Eurocopa con Francia después de ganar Liga, Champions y Supercopa de España con el Real Madrid. Ya concentrado con los blues y con jugadores como Mbappé, nuevo compañero en la casa blanca, Camavinga pasó por rueda de prensa.

La rueda de prensa fue normal, pero tuvo un par de momentos extraños. Uno cuando el jugador francés se quedó extrañado de la pregunta de un periodista cuando le preguntó si votará en las elecciones europeas de este fin de semana.

Así fue el momento:

Eduardo Camavinga a été questionné sur les élections européennes au cours de sa conférence de presse 😬🇪🇺 pic.twitter.com/oHm9pVm4u3 — Vibes Foot (@VibesFoot) June 6, 2024

"¿Las elecciones europeas? No había pensado en eso", contestó Camavinga con cara de asombro al no esperarse ni mucho menos una pregunta así.

También hubo un momento incómodo cuando le preguntó un periodista a Eduardo por su rendimiento con la selección de Francia: "¿No he tenido ningún partido importante con Les Bleus en el centro del campo? ¿Desde cuándo? ¿Estuve fatal durante un año? No estoy frustrado. Si estoy aquí es porque tengo cualidades en el centro del campo. Si no lo has visto, eres tú... Hay mucha competencia y hay que aceptarlo. He jugado algunos buenos partidos en el centro del campo con la selección francesa".

Por supuesto, otra de las preguntó versó sobre Mbappé y su fichaje por el Real Madrid: "La gente no ve necesariamente las cualidades de Mbappé como pasador. No sé lo que piensa Ancelotti, tomará las decisiones correctas para alinear a todos. Veremos la próxima temporada".

Francia debutará contra Austria el 17 de junio y ayer los hombres de Didier Deschamps vencieron a Luxemburgo por 3-0 en partido amistoso.