Schuster cree que fichar a Mbappé y perder a Kroos es un "problema para el Real Madrid"

Bernd Schuster, exentrenador y centrocampista del Real Madrid, ha sido protagonista de la actualidad blanca tras hablar durante un acto en Mallorca por la segunda edición de La Batalla de las Estrellas contra el ELA y la esclerosis múltiple. En dicho torneo de golf benéfico, Schuster ha valorado la llegada de Mbappé, pero ha dejado una valoración pesimista sobre lo que será el Real Madrid sin Toni Kroos.

"Viene Mbappé, pero pierdes a Kroos... se nos olvida que va a ser un problema para el Madrid. Tengo dudas con el centro del campo del Madrid porque Kroos era muy importante en la organización del juego y el Madrid va a perder mucho fútbol sin él a la hora de crear juego", comentó Bernd.

Por otro lado, de alemán a alemán. Schuster habló de la llegada de Flick al Barcelona: "Los alemanes hemos caído siempre bien en los equipos españoles, por lo menos al principio. Flick es un entrenador que ya sabe lo que es un equipo grande, con el Bayern hizo una temporada increíble".

Eso sí, para Schuster el problema de los azulgranas no está en el banquillo: "Para mí, el problema del Barça no es el entrenador, esto no lo arregla nadie aunque lo cambies cada año. Es un problema de equipo: hay que buscar calidad para pelear con los de arriba de verdad"