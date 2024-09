Tebas dice que la piratería hará "desaparecer clubes"

Javier Tebas tiene claro que la piratería puede acabar con los clubes y habla incluso de desaparición de algunos de ellos si la situación no tiene arreglo de aquí a un futuro cercano. El presidente de la Liga compareció en los desayunos de Nueva Economía Fórum junto a Miguel Cardenal, expresidente del Consejo Superior de Deportes.

"Si en dos años no cambia esto de la piratería, van a bajar los derechos audiovisuales. El fútbol da 200 millones de euros para que el CSD lo distribuya en gran medida para deportistas de élite. Este ingreso iría a la mitad, clubes que desaparecerían, bajada de salarios… En Argentina la justicia ha obligado a Google que retire la aplicación pirata de los móviles. En España vamos a interponer querellas criminales contra Google, en Francia, en Ecuador, Brasil… Ya basta. Nos va a causar un problema. El 40% de la población española que ven contenidos de pago piratea. Si no resolvemos este problema nos vamos a una situación muy complicada. Las grandes tecnológicas deben dejar de colaborar con la piratería", comentó el mandatario de la Liga.

Como no, la Superliga, para Tebas, no es una opción: "La sentencia no es una estimación total de lo que demandaban. Viene autorizar la posición de monopolio, pero que ha cometido un abuso de posición dominante. Le dice que no puede prohibir la competición en 24 horas, sino que debes tener un reglamento y un camino para pedirlo. Cosa que no han hecho. No estoy de acuerdo con FIFA y UEFA con el calendario".

Tebas también habló de su relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: "En cuanto a la relación con Florentino, es un tema cultural, no algo personal. Sé lo que piensa y lo que dice, son dos modelos. Es un modelo de competición nacional fuerte contra el modelo que nos ha llevado a la catástrofe hasta 2014. Y no hay más. ¿Es imposible? Pues cuando hay dos modelos de te doy mi casa y quédate a vivir... Hoy la mayoría del fútbol español quiere una competición fuerte, centralizado, Fair Play... La Superliga, y lo dicen todos los modelos de Europa salvo el español, va en contra de ese modelo".

Por último cabe destacar la opinión de Tebas sobre el Barcelona, su control financiero y el caso Negreira: "Se exagera con su situación. Es mejor que hace dos años. Será mejor dentro de dos años. Hay unas normas que se cumplen, no hay manga ancha. Se dice para desprestigiar a LaLiga. No hay manga ancha ni con el Barça ni con el Racing. Son normas complicadas de entender para los aficionados.