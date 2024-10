Balón de Oro 2024: Rodrigo Hernández. Esa fue la noticia bomba de estas últimas horas porque todo el mundo daba por hecho, incluyendo el propio jugador y Real Madrid, que Vinícius se iba a llevar el premio, pero no fue así. El Real Madrid se enfadó, no acudió a la gala y ha denunciado de manera no oficial, pero sí oficiosa, lo sucedido allí.

Ahora, horas después de la polémica, France Football explica por qué no ganó Vinícius el Balón de Oro y responde al Real Madrid. Lo ha hecho Vincent Garcia, redactor jefe.

"Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri", explicó Vincent Garcia.

Vincent añadió además que el Real Madrid estaba ya avisado de cómo funcionaba el premio: "Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño".

En L´Equipe, también han contestado al Real Madrid con la opinión de Vincent Duluc: "El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinicius, tomando como rehén a sus otros ganadores, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en particular".