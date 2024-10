Rodrigo Hernández, un baño de oro de orgullo español y madrileño

Aviso a navegantes. Respetando otros puntos de vista, aunque no compartiéndolos, aquí solo se va a hablar de Rodrigo Hernández. No aparecerán otros nombres. Esto no es una crítica a nadie sino un elogio hacia Rodri. ¿Por qué? Porque a un servidor le hace especial ilusión que por una vez en su vida esta mañana nos hayamos levantado con un Balón de Oro español. Los habrá que vivieron el premio a Luis Suárez en 1960, pero hay muchísimas generaciones de españoles, incluyendo por supuesto la mía, que no han tenido el privilegio de levantarse una mañana y saber que ese premio es nuestro. Ahora lo es.

A mí no me gusta especialmente el Balón de Oro. Me parece un sainete y sinceramente nunca sé los motivos por los que se da, pero dentro de esa locura que roza la absurdez en algunas ocasiones, sobre todo de 2008 a 2012 cuando España ganó 2 Eurocopas y un Mundial sin premio para nadie, hoy me hace ilusión escribir sobre Rodrigo Hernández. Sobre un Doblete, porque también lo ganó anoche Aitana Bonmatí. Ojo al dato: cuatro balones de oro femeninos para España entre Alexia y Aitana. No se nos olvide. ¡Qué país tenemos!

Volviendo a Rodrigo, el orgullo español y madrileño debe ser máximo en el día de hoy. No obviemos eso, por favor. No lo tapemos. Este chico es nuestro. De todos los españoles y, como gato que soy, además de mi tierra. De todos los madrileños. Un jugador excelso a la hora de poner en práctica eso que llamamos fútbol. Un futbolista criado en la cantera del Atlético de Madrid, debutante en Primera División con el Villarreal, recuperado por el conjunto rojiblanco y finalmente fichado previo pago de su cláusula por el Manchester City. En su poder, una Supercopa de Europa con el Atlético, absolutamente todo con el Manchester City incluyendo el gol que le dio a los ingleses su primera Champions y como no, la Liga de las Naciones y la Eurocopa con España. Solo le falta el Mundial y ojalá ese sueño lo cumpla él y lo cumplamos de nuevo todos los españoles.

Rodrigo es el ejemplo claro de cómo ha cambiado el fútbol a un deporte en el que todo el mundo ha tenido que ser más completo en su posición. Un centrocampista, en principio pivote, que te organiza el juego, lo detiene o acelera según le viene en gana, pero que a la vez te asiste y te marca llegando desde segunda línea. Cabecea como los ángeles, algo que le hace sumar goles y además ha sido capaz de ir mejorando día a día para pasar de ser un jugador de más pases horizontales que verticales a poder hacer lo que le da la real gana con el balón en los pies. Aún recuerdo cuando fichó por el Atlético y revisé tres partidos completos de él con el Villarreal. No fallaba ni un pase. Ahí pensé: "Si este chico encima consigue mejorar y meter más pases en vertical, no lo detendrá nadie". Ahí lo tenemos actualmente.

Y encima, este Balón de Oro español es un tío normal. ¡Ni tiene redes sociales! Este chico nos atendió en esRadio allá por 2018, dentro de una entrevista con El Primer Palo, y seguía compaginando sus estudios con el fútbol. Educado, aplicado, sin estridencias, con una vida normal con su familia y su novia, sin exposición en redes sociales y sobre todo con un talento futbolístico que ya es historia viva del deporte español. ¿Qué quieren que les diga? ¡A mí me sale hoy celebrar a Rodrigo! ¡A mí me sale hoy celebrar que es español y madrileño!

Hoy le doy las gracias a Rodrigo. Por un fútbol que yo personalmente prefiero. Por una forma de vivir y educar en este deporte que a mí me gusta más. Sin entrar en comparaciones. Sin ponerle al lado de nadie. Sin debates ajenos a que un español, es decir, uno de los nuestros, ha ganado el Balón de Oro. Enhorabuena Rodrigo. Enhorabuena España. Enhorabuena Madrid. Hoy nos levantamos cubiertos de oro.