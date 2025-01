Hubo polémica en 2024 con el Balón de Oro y seguimos con el mismo tema en 2025. Ahora el duelo es dialéctico. Cristiano dijo en la gala de los Globe Soccer Awards que no se lo merecía Rodrigo y este le ha respondido. Vinícius, en medio de todo.

Esto dijo Cristiano: "Me gusta que se comparen conmigo, en la forma de disparar, del cuerpo. Bellingham, Lamine, Vinicius... que se merecía haber ganado el Balón de Oro, lo ganó Rodri que también lo merecía. Pero creo que se lo deberían haber dado a Vinicius porque ganó la Champions y el desempeño que tuvo en la final, lo digo aquí enfrente de todos"

Rodrigo ha respondido a Cristiano y lo ha hecho en AS: "Pues una sorpresa, la verdad, porque él mejor que nadie sabe cómo funciona este premio y, sobre todo, cómo se elige al ganador. Este año los periodistas que votan han considerado que yo debía ganarlo. Probablemente, estos mismos periodistas fueron los que en algún momento votaron para que lo ganara él, e imagino que entonces sí estaría de acuerdo".

A pesar de todas las polémicas, Rodrigo sigue valorando mucho el hecho de ser el mejor jugador del mundo: "Ha cambiado mi vida. Lo hablaba con mi entorno. Quizás no era consciente al ganarlo, pero ha cambiado mi vida. La magnitud de salir a la calle ya no es la misma. Muchas cosas que antes podía hacer, ya, evidentemente, no. Pero bueno, es por una buena razón, es por ese reconocimiento que he tenido y que ha sido tan importante para mí y mi familia. Es un momento inolvidable".

Sobre su lesión, a Rodrigo aún le quedan varios meses de trabajo para recuperarse de su rodilla maltrecha: "A nivel psicológico, bastante mejor de lo que pensaba. Es lo que me imaginaba en términos de dolor. El primer mes es muy complicado, pero a nivel mental se lleva mejor de lo que yo pensaba. Me refiero al ansia de volver a jugar, a ese tipo de cosas. Estoy bastante bien. Creo que a mi cuerpo también le ha venido bien parar. No por la lesión, pero sí en otros sentidos. Estoy intentando disfrutar de otras cosas que no tenemos normalmente en nuestra vida".

Mientras todo esto pasa a nivel individual, el City sufre mucho y necesita cuanto antes que Rodrigo se recupera. El equipo de Pep solo ha ganado 2 partidos en los últimos meses y está casi fuera de la lucha por la Premier League y con la soga al cuello en Champions.