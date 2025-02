Sucedió en el derbi catalán entre Espanyol y Barcelona y sigue siendo tendencia días después tras la jugada que la que Mapi León, jugadora del Barcelona tocó los genitales a una rival, Daniela Caracas. Después´de eso, Mapi le preguntó en tono despectivo "¿tienes picha?".

Tras estos hecho y la viralización de lo sucedido, comunicado de Mapi negando los hechos y comunicado del Espanyol defendiendo la verdad de lo sucedido y la versión de su jugadora. Por otro lado, Dolors Ribalta, directora deportiva del Espanyol, charló con el programa El Larguero y dio la versión del conjunto perico que por supuesto coincide con el comunicado que el club catalán sacó este lunes en defensa de su jugadora.

"Quiero recordar que somos las víctimas. Apoyamos a nuestra jugadora y no juzgamos el comunicado del Barça. Yo me siento muy orgullosa de nuestro club, de lo que hemos hecho como club y del comportamiento de nuestras jugadoras", comentó la directora deportiva del Espanyol.

Además, Dolors Ribalta comentó que la jugadora se encuentra en un momento anímico complicado: "Daniela ha pasado un día complicado nuestra jugadora. Ella cuenta que se quedó en shock, y que empezó a recibir un montón de insultos. Con el tiempo tomó conciencia, también por los insultos que ha estado recibiendo. Nos contó que fue en una acción en un córner, que hubo un forcejeo y que sintió como Mapi vulneró su intimidad. Es una situación inadmisible que no se puede volver a consentir".

Dolors también habló en RAC1 y no rebajó en ningún momento su tono de indignación: "Todo el mundo ha visto las imágenes. Creemos que es una acción inaceptable e inadmisible. Son imágenes que no deberían estar en el deporte. No valoraré lo que haya dicho o deje de decir Mapi. Yo acompañaré a nuestra jugadora, que es la víctima".