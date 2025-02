Pide perdón, Mapi León

Hace un rato entraba en el perfil oficial de X de María Pilar León Cebrián, más conocida futbolísticamente como Mapi León, para ver si de algún modo se había disculpado con Daniela Caracas, la jugadora del Español a la que el otro día tocó los genitales en el transcurso del partido, pero nada. Hay, eso sí, un tuit (ya no es Twitter, pero creo que así nos entendemos mejor) del Fútbol Club Barcelona del pasado 28 de junio, que retuitea la jugadora, y que dice lo siguiente: "En el Día de l'orgull hissem la bandera LGTBIQ+ per un món que celebri i respecti la diversitat". Y se incluye una foto del Palau en el que, efectivamente, aparece junto a la del Barça la bandera del Arco Iris. "Celebri", sí, Mapi, pero "respecti" no sé yo qué decirte. "Respecti", Mapi, más bien poco porque, y después de tocarle sus genitales, lo que todo el mundo concluye que le dijiste a Daniela Caracas fue "¿Tienes picha?" Eso se llama transfobia, ¿no?

Antes decía que no se había producido ningún comunicado del Barcelona pero es peor aún que eso porque sí se produjo. Tras la protesta formal del Español, que ha puesto a disposición de su futbolista los servicios jurídicos del club, el Barça colgó una foto de Mapi León con los dos dedos hacia arriba y, según leo, "a las horas lo borró". No debió subirlo, eso desde luego, y quien lo haya hecho debería estar en la calle, pero ¿lo borró "a las horas"? ¿Tardaron horas en el Barça en darse cuenta de que esa foto era una broma macabra? Alguien se ha dedicado a escarbar en la cuenta de Mapi León y aparece un comentario suyo del 25 de agosto de 2023, justo a raíz del beso de Rubiales a Hermoso. Y dice lo siguiente: "No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por sí solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo Jenni Hermoso". Efectivamente, María León, las imágenes hablan por sí solas. Y sí, también en eso tienes razón: es inaceptable. Lo que ya no queda claro es que estés con "todas las mujeres" porque a una, a Daniela Caracas, la tocaste el otro día los genitales y, al parecer, le preguntaste si tenía picha. ¿Y qué si la tuviera? ¿Cómo decía el tuit del Barça?... Ah, sí, ya lo veo: "Per un món que celebri y respecti la diversitat". Celebri. Y respecti. Pero respecti… sólo a veces.

Si no fuera porque está Daniela por medio, lo del otro día sería el epítome perfecto para resumir lo que viene sucediendo en España desde el gesto macarra de Rubiales, y también lo que está ocurriendo en el juicio durante estos días. Y también está el modo herreriano de verlo. Hoy, y a propósito de esto, Luis Herrero decía que cosas como esas ocurrían habitualmente en el fútbol masculino y que si Mapi León estaba buscando la igualdad… pues ya la había encontrado. Pero, como bien sabe Luis aunque lo oculte intencionadamente, nunca se trató del "qué" sino del "quién". Mapi León, una de las quince chantajistas, se solidarizó con Jennifer Hermoso porque Hermoso era Hermoso pero, sin embargo, no ha sido capaz de hacerlo con su propia agredida, Daniela Caracas. Porque si un beso no consentido está tipificado en el actual Código Penal como una agresión sexual, imagino que ese mismo código penal también recogerá como agresión sexual tocarle los genitales a una futbolista, ¿no? Ojo porque la Fiscalía está pidiendo cárcel para el ex presidente de la federación, ¿eh? ¿Qué pediría para Mapi León la Fiscalía si Daniela se atreviera a denunciar? Es como lo de la otra chantajista, Alexia Putellas, lideresa a favor de los derechos de la mujer pero que no puede decir "ni que sí ni que no" cuando le preguntan si está a favor de que se juegue la Supercopa femenina de España en Arabia: "No puedo decir ni que sí ni que no". ¿Por qué no puedes si es facilísimo? Mira: Sí. No.

El 21 de agosto, y a través de un vídeo, Luis Rubiales pidió perdón por un beso que se produjo un día antes. Tardó veinticuatro horas en hacerlo. Veinticuatro horas después Mapi León aún no ha dicho esta boca es mía, de modo que ya llega tarde incluso con respecto a Rubiales. Porque, como llevo diciendo un montón de tiempo, nunca fue el "qué" sino el "quién" y porque debe ser que para María Pilar León Cebrián hay mujeres de Primera y otras de Segunda, y entre estas últimas se encuentra Daniela Caracas. O sea, respecti… dependiendo de quién seas.