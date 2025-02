Guardiola acusa a Madrid de "destruirle"

Es el peor año de Pep Guardiola en el Manchester City y posiblemente en general como entrenador. Su equipo está eliminado de la Champions, encima por el Real Madrid y con goleada, además de no tener ninguna opción en la Premier League. Guardiola sigue dolido por lo sucedido en Madrid y ha hablado de lo fuerte que fueron a por él tras el 3-0.

"Todo el mundo me crítica y en Madrid con los titulares me destruyen", comentó Pep en una entrevista que tuvo con el exjugador, Neil Warnock. La misma tuvo lugar en el denominado 'Sky Sports Premier League'.

Eso sí, Guardiola pese a la crisis de resultados solo tiene la preocupación de no perder a su plantilla. Para él lo más importante son los jugadores y por ello lo único que le da miedo es perderlos por el camino.

"La única cosa que llevo peleando desde que empecé como entrenador es no perder a mis jugadores. Pierdo a mis jugadores por no elegir si ponerlos en el once o en el banquillo", comentó Pep.