El Liverpool dejó la Premier League casi vista para sentencia tras asaltar el Etihad y dar una nueva cornada al Manchester City de Guardiola (0-2). Los Reds sacan 11 puntos al Arsenal con 11 partidos por jugarse -aunque los de Arteta tienen un partido menos-.

Slot ha conseguido mejorar lo construido por Klopp y su equipo es una máquina casi perfecta que juega de memoria. El único punto negro fue, de nuevo, la endeblez defensiva de Trent John Alexander-Arnold. El que será el primer fichaje del Real Madrid el próximo curso -ya está firmado al terminar contrato el próximo 3o de junio y quedar libre- se convirtió en el jugador más regateado en un partido de Premier desde que, en la 2015-16, se empezaran a recolectar ese tipo de datos. Hasta en 11 ocasiones le superaron en el uno contra uno.

El lateral derecho volvió a dejar patente que, mientras en ataque es una avión con sus subidas por banda y su capacidad de asociación, atrás sufre lo indecible. Y es que Arnold ya tenía en su poder el deshonroso honor de ser el jugador más regateado esta misma temporada, cuando fue superado en seis ocasiones en el encuentro de ida ante el City. A nivel histórico dejó atrás las marcas de Lewis Cook (Bournemouth, 10), Leon Britton (Swansea, 10) y Pablo Fornals (West Ham, 9).

Su sufrimiento con su par de turno, Jérémy Doku -batió el récord de regates completados (13) en un partido de Premier esta temporada- era tal sangría que necesitó de un trabajo extra de Salah, algo que señaló el propio Guardiola en la rueda de prensa posterior al partido: "Tenemos buenos extremos. Salah defendió mucho, mucho más que en los partidos anteriores, en los que se mantuvo más arriba". También recibió numerosas coberturas de los centrales.

Feroces críticas

Arnold fue despellejado vivo por los medios ingleses:. "Toda esa propaganda que estábamos escuchando de que había mejorado en defensa es sólo eso... ¡¡¡propaganda!!! Estuvo absolutamente terrible, muy mal. Creo que lo habrían sustituido [en el 92'] aunque no hubiera recibido un golpe, estaba tan mal defensivamente... No creo que sea una falta de esfuerzo, es sólo un pez fuera del agua, no sabe qué hacer. Ha tenido a los Konaté, Matip, Van Dijk para taparlo, pero, cuando está aislado, Dios mío, necesitas cerrar los ojos y rezar". aseguró Steve Nicol a la 'ESPN'.

Arnold, un lateral con alma de extremo, deberá mejorar mucho las prestaciones defensivas en su etapa en el Real Madrid si quiere ser el dueño del carril diestro de manera habitual.