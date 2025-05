Las palabras de Simeone sobre Ancelotti que sorprenderán al madridismo

Respeto máximo entre Diego Pablo Simeone y Carlo Ancelotti. Desde hace tiempo se sabe que ambos entrenadores pese a la rivalidad entre Atlético de Madrid y Real Madrid se llevan de maravilla y hoy en la previa del Osasuna-Atlético, el Cholo ha tenido unas bonitas palabras para el técnico italiano.

Este fue el momento en el que Simeone habló de la marcha de Ancelotti a Brasil:

"¿Valoración de cómo está siendo su salida? No entraría en esa parcela porque es una decisión de su club y él. Como entrenador, y me imagino que todos los entrenadores que hoy estamos en la Liga, tenemos una admiración increíble por Ancelotti y su trabajo. No solo por lo que representó al Madrid, como trabajó en el Madrid, cómo gestionó todo lo que gestionó sino también su carrera. Soy un admirador suyo, lo sabe. Se lo dije, le quiero mucho y le deseo lo mejor".

Respecto a los fichajes, el Cholo espera que el club haga un desembolso importante como el año pasado: "Año tras año se van dando situaciones diferentes en todas las temporadas. La pasada, el club ya trabajó mejor en las posibilidades de hacer llegar futbolistas. Obviamente estamos en condiciones de hacerlo e imagino, por lo que venimos hablando, vamos a estar de la misma manera la temporada que viene. Con mucha tranquilidad y siempre pensando en lo que podemos mejorar".