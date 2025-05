Ancelotti le recuerda a un periodista las "malas preguntas" que le ha hecho

A su manera y con elegancia, pero Carlo Ancelotti realizó su último entrenamiento al frente del conjunto blanco y dejó algún que otro recado a la prensa. Su despedida será en el Bernabéu este sábado donde habrá otra rueda de prensa, pero en la penúltima ha dejado momentos graciosos y emotivos. Uno de ellos con un periodista de Radio Marca.

Este fue el momento:

🗣️ Carlo Ancelotti: ¿Cuántas preguntas feas me has hecho tú? JAJAJAJAJAJA 🤣🤣🤣👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/cgSBIFnEOF — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 23, 2025

"Tú me has hecho bastante malas preguntas (risas). Un entrenador tiene mucha responsabilidad, este club es exigente y lo tiene que ser porque el Madrid tiene una historia que no le permite hacer las cosas de otra manera. La exigencia es algo fundamental, es una explicación para entender el éxito. Para mí es lo más sencillo estar aquí porque tienes de todo. Calidad de los jugadores, un club que es fútbol y no de una compañía. Es más sencillo ser entrenador aquí que en cualquier otro sitio", comentó Carlo.

Un Ancelotti que siempre será madridista: "Mi relación con el Madrid va a ser para siempre, no tengo las ganas de entrenar en otro club después del Madrid. El futuro... quiero hacerlo bien en el futuro inmediato".

El italiano que no pudo quedarse con una sola noche en el Real Madrid: "Muy difícil elegir solo una tarde en el Bernabéu, todos los títulos, las finales... las noches de las remontadas serán para siempre inolvidables".

Otro momento gracioso fue cuando Ancelotti confesó que nada le quita el sueño por ningún error como entrenador blanco: "No, no (risas). Sé que he cometido muchos errores, un montón de ellos; pero como he cometido tantos, no te puedo decir cuál es la que más me ha afectado. Pero nada me ha quitado el sueño en esto".