El Real Madrid está en el mercado buscando un centrocampista que apoye el sentido de juego que quiere Xabi Alonso para este equipo. El motivo es que el medio del campo empezó a quedarse despoblado el año pasado con la marcha de Kroos y que termina con la despedida de Luka Modric hace tan solo unos días… En general, desde el conjunto blanco, tienen la idea de apostar por jugadores jóvenes como Tchouameni, Camavinga, Güler o Nico Paz pero hace falta un nexo entre la defensa y el ataque de forma más sostenida. Hace falta un Toni Kroos.

Y, ¿quiénes son los posibles fichajes? ¿En quién se fijan en las oficinas blancas? Pues, el que quería Xabi Alonso es Zubimendi, pero no podrá ser, pues el Arsenal tiene su fichaje apalabrado desde hace tiempo. Así que, con esa mala noticia, han ido surgiendo nombres como Reijnders, Enzo Fernández,Exequiel Palacios... y Angelo Stiller, medio alemán del Stuttgart de 24 años. Y, por lo que parece, todos los caminos conducen a Angelo Stiller.

Tanto es así que se dice, se cuenta y se rumorea que Stiller, con contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el Stuttgart, ya habría llegado a un principio de acuerdo con el Real Madrid hasta 2030, según el periodista especializado en el mercado de fichajes Nicolò Schira. Ahora, por lo tanto, el club blanco deberá llegar a un acuerdo con el Stuttgart y, para ello, las conversaciones ya habrían comenzado.

Pero no es todo tan bonito porque, según DefensaCentral, el Stuttgart habría solicitado al conjunto blanco las cesiones de Nico Paz y Raúl Asencio como parte del trato para liberar a Stiller. Algo que en Valdebebas no se plantean como una opción… El motivo es que, tanto Xabi Alonso como la directiva madridista consideran a ambos futbolistas piezas importantes en el nuevo proyecto merengue y no contemplan su salida.

Rivales y admiradores de Stiller

Desde Alemania llegaron a deslizar que Toni Kroos había recomendado su fichaje. Pero la realidad es que el Real Madrid conoció a este jugador este mismo año, cuando el Stuttgart visitó el Santiago Bernabéu en la Champions, recordemos que los alemanes cayeron por 3-1, pero dieron una exhibición. Y Stiller brilló especialmente: fue el segundo jugador del Stuttgart que más intervino, dio 71 pases buenos de 82, recuperó cuatro balones, remató dos veces y creó una gran ocasión de gol. ¿Cómo no iban a fijarse en él?

Pero, quizá lo más curioso de este jugador es que vuelve ‘loco’ al más loco del Real Madrid… Antonio Rüdiguer. "Soy un gran fan suyo. Jugué contra él en Champions y me gustó especialmente su tranquilidad con el balón; no se ponía nada nervioso. Tiene un gran futuro. Si le respetan las lesiones mantiene en forma, puede lograr cualquier cosa", destaca Rüdiger al hablar de Stiller.

Xabi y Kroos, claves para el fichaje

Si uno mira la realidad es que parece que Stiller vestirá de blanco, tarde o temprano. El motivo es que, para empezar, Xabi Alonso le conoce perfectamente tras haberle visto en la Bundesliga. Además, Stiller es producto de la siempre fiable cantera del Bayern de Múnich, otro punto a favor. Y, por si fuera poco, la comparación con Toni Kroos ha ido creciendo en los últimos meses…

Un paralelismo que enorgullece al 'timón' del Stuttgart, pero del que prefiere huir. Por motivos obvios. "A Toni Kroos no lo puede reemplazar nadie. Para mí es el mejor jugador alemán de todos los tiempos. Si el seleccionador nacional me confía su papel, por supuesto que me alegra. Es cierto que, en cuanto al estilo de juego, somos similares", reconocía Stiller.

Pero, por si eso no fuera poco…. También está la agencia que le representa que es Sports360 GmbH, la misma que siempre llevó la carrera de Toni Kroos y en la que el alemán está ahora integrado colaborando. Stiller es el gran activo de la agencia junto a Take Kubo, que acaba de aterrizar tras cambiar a sus representantes. Recordemos que las relaciones del Madrid con Sports360 son excelentes desde siempre y ahora todavía más con Kroos en la estructura de la agencia. Todo ello juega a favor del club blanco, así como el hecho de que el Stuttgart es un equipo relativamente modesto y por tanto apretaría menos en la negociación a la hora de pactar un precio.