Susana Guasch acusa a Luis Enrique de planear el comentario: "Sabía que era leña para redes, era un escarnio público"

Continúa generando opiniones. A pesar de que han pasado varios días desde que se jugó la final de la Champions League, el comentario de Luis Enrique a Susana Guasch durante la entrevista al técnico tras que el París Saint Germain se coronó en el Allianz Arena sigue siendo tema de conversación.

"Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por ti Álvaro, menos. Y por ti, poco", afirmó el técnico parisino dirigiéndose en este último caso a Susana Guasch. En los últimos años, se ha vivido algún momento de tensión entre ambos y Luis Enrique no lo olvida, aunque la periodista quiso dar solventar la polémica en sus redes sociales con un mensaje.

"Veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó. Oye, pues, para gustos… pero es que ya está, no pasó nada más, simplemente eso", comenzó explicando en su mensaje Susana para culminar animando a la gente para que vea el documental protagonizado por ‘Lucho’: "Un documental maravilloso sobre su persona, que no os podéis perder si es que no lo habéis visto".

Un paso más

La periodista volvió a tratar el tema horas después en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero donde aseguró que "Luis Enrique sabía que era leña para las redes, era un escarnio público. Él sabía lo que hacía". Además, apuntó que ella le dio la enhorabuena por el título porque se trata de "educación": "A mí me han enseñado en mi casa educación, punto. Te puede caer mejor o pero". Por ello, no encontró "ningún guiño gracioso en lo que hizo; no me miró".

💣🤬 ¡@sguasch aclara la polémica con Luis Enrique en la final de la Champions! 💬 "Ha estado nueve años esperando decirme algo" pic.twitter.com/DkX80tz84V — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) June 3, 2025

Por otro lado, reconoció que "es el entrenador del año, sin discusión". Al fin y al cabo, el momento de pique máximo fue en abril de 2016. En aquella época, Luis Enrique dirigía al FC Barcelona y durante la previa de un partido entre el equipo culé y el Atlético de Madrid protagonizaron una entrevista cargada de respuestas cortantes como "vuestro análisis es superficial, no tiene nada que ver con el análisis de un profesional" o "habla de lo que quieras, yo te contesto lo que me apetezca". Tensiones en zona mixta más veces vistas con el técnico.