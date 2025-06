Puede decirse que Vinicius Jr. vuelve a ser el jugador que enamoró a los madridistas… al menos eso ha demostrado en el partido frente al Salzburgo. El brasileño ha pasado unos meses complicados en cuanto a su juego se refiere pero, tan solo necesitó 45 minutos para poner patas arriba el encuentro y poner por delante al Madrid en el Mundial de Clubes. Y, aunque abrió el marcador tras una gran carrera y definición, fue en el segundo gol, el de Valverde, donde más brilló.

¿Cómo fue esa jugada? El extremo brasileño cogió el balón en la frontal del área y arrancó hacia la portería. Cuando, escorado a la derecha, parecía que iba a tirar, asistió de tacón a Valverde, que estaba detrás de él, para que el uruguayo anotara el segundo del partido con un disparo cruzado en el 47′.

Y, como no puede ser de otra manera, este recurso utilizado por Vinicius despertó la comparación con la mítica asistencia de Guti en Riazor… Desde la cabina de DAZN, donde precisamente estaba el ex futbolista, no daban crédito: "Se ha inventado lo que Guti en Riazor", narraba Guille Moreno tras el gol. No obstante, hasta la tercera o cuarta repetición no tuvieron claro si era un taconazo o más bien una pisada, finalmente se quedaron con la segunda opción. "Lo tuyo fue más un taconazo…".

Hablamos de una asistencia de Guti a Benzema que se produjo hace ya 15 años en Riazor. Un taconazo que pasó a la historia del fútbol español y que recordaron sus compañeros al propio Vinícius. "Después de que he dado la asistencia todos me están diciendo eso (la similitud con el de Guti). Todavía no he visto el vídeo, pero sí me ha recordado mucho a Guti, que ha sido una leyenda de este club", afirmó el brasileño en una rueda de prensa.

Reacciones al taconazo de Vinicius, ¿Guti 2.0?

Como hemos comentado, el propio Guti vivió en directo el taconazo del brasileño ya que se encontraba comentando el encuentro en DAZN. Viendo las imágenes, Guti no pudo evitar que se le escapara una sonrisa al ver el taconazo de Vinicius mientras los que estaban a su lado le recordaban lo suyo de hace 15 años. "Yo estaba diciendo, tienes que golpear de primera, pero no me esperaba que iba a hacer eso. Ve muy bien a Fede Valverde y se lo deja prácticamente a placer", dijo Guti en directo.

Y, ¿qué pensó Xabi Alonso cuando vio la maravilla de su jugador? Pues habló largo y tendido en rueda de prensa sobre Vinicius Jr. Alonso dio algunos detalles de la mejora del rendimiento del brasileño y cómo lo ve él como entrenador: "No sólo me quedo con el gol y la asistencia. Me quedo con el compromiso defensivo, nos ha permitido jugar juntos, en ataque ha tenido más libertad por el centro y no abierto. Contento por Vini es bueno tener buen feeling, hay que seguir, aún queda mucho recorrido".

Xabi Alonso si tuviera que elegir entre Guti y Vinicius… ¿Con qué taconazo se quedaría? "El de Vini ha sido muy bueno y lo digo con todo el cariño, pero yo estaba en el campo con el de Guti... y me quedo con ese. Estaba en Riazor y me dejó loco. Lo vi y dije: ¿Qué ha pasado? Aunque la de Vini ha sido buenísima. Casi, casi".