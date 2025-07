Los culebrones de verano suelen ocurrir cuando hay grandes jugadores y grandes clubes enfrascados en negociaciones… Sino recordad el caso de Mbappé con el Madrid año tras año diciendo que fichaba hasta que finalmente llegó al conjunto madridista. Este año y el año pasado el culebrón viene de la mano del FC Barcelona y el Athletic de Bilbao por el fichaje o no fichaje de Nico Williams.

En los últimos tiempos se escuchan por la calle frases de hastío: "Qué pereza volver de nuevo al culebrón de Nico Williams" o "cada día salen 8 nuevos rumores y no fichamos a nadie". A nadie puede extrañarle… El ruido generado por el potencial fichaje de Nico Williams ha generado informaciones contradictorias en Bilbao y Barcelona. Unos decían que estaba hecho y otros que se quedaba, y finalmente el jugador ha renovado con el Athletic hasta 2035. Pero, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué se frustró el gran fichaje culé?

Lo primero es poner la vista en el 13 de junio cuando Joan Laporta estaba a punto de firmar el contrato de 25 millones de euros de Joan García. Fichaje que sí se culminó y el portero ya no pertenece al Espanyol sino a sus vecinos catalanes. Pero, mientras tanto, Deco estaba pendiente de varios asuntos diferentes. El director deportivo del Barça tiene una reunión fundamental ese día y reserva un salón privado en el Hotel Torre Melina. En el interior se encuentra con Félix Tainta, agente de Iñaki y Nico Williams, y una persona de su máxima confianza. Sin nadie saberlo, en el interior de esa sala se está llevando a cabo una de las reuniones más importantes del año.

Múltiples frentes abiertos

Pero el pasado 13 no empezó todo sino que viene de mucho más atrás… Sin ir más lejos, el domingo 8 de junio cuando España disputaba las semifinales de la Nations League ante Portugal. Ese día el agente de Nico Williams viajará a Múnich y, horas antes, se cita con el director deportivo del Bayern, Max Eberl, para hablar de un posible traspaso. El Bayern propone unas cifras y su agente escucha la propuesta de un club que está desesperado por hacerse con los servicios del jugador español. Mientras tanto, el Athletic Club intenta que acepte una propuesta de renovación que prevé muy complicada pues el representante da a entender en todo momento que Nico saldrá del club este verano.

Ya por la noche, tras la reunión con el Bayern, Félix Tainta decide contactar con Deco. Pero lo que no esperaba era que el portugués hubiera cambiado de número y no tuviera el nuevo en la agenda… A la mañana siguiente consigue el nuevo teléfono y le escribe. Tainta le pide una reunión para ponerse al día y Deco acepta. La reunión, por cuestiones de agenda de ambos implicados, se celebra en Zaragoza, algo clave para entender la negociación entre Barça y Athletic.

Y, ¿qué sucede en esa reunión? En ella, Tainta expone a Deco las ganas que tiene Nico de fichar por el Barça y en ningún momento hace referencia a las garantías de inscripción que finalmente resultarán decisivas. Tainta transmite el deseo de su jugador y Deco escucha y analiza. Nada definitivo. Reunión que posteriormente es publicada en el diario SPORT de manera exclusiva y de la que se hacen eco otros periodistas como Fabrizio Romano. Mientras tanto, Tainta desmiente la reunión a los periodistas mientras asegura que "ha sido el club quien ha filtrado el sitio y la hora de la reunión", algo que no tiene mucho sentido pues, sin saberlo, estaba confirmando de manera indirecta que la reunión sí existió.

Reunión entre Javier Tebas y el Athletic Club de Bilbao

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CNAFE), Miguel Galán, se ha convertido en el azote de la corrupción futbolística en los últimos años… El objetivo de Galán es tumbar a Joan Soteras, quien está al cargo de la Federación Catalana de Fútbol pero también denuncia las gestiones de Javier Tebas al frente de la Liga. Y, ¿qué tiene que decir sobre las negociaciones por Nico Williams? Pues, en las redes sociales de Galán se han descubierto los motivos que llevaron a Félix Tainta a desconfiar del FC Barcelona.

Pero no solo eso sino que Galán ha desvelado también que el Athletic Club tuvo el privilegio de reunirse con Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien desveló información confidencial. Según el presidente del CNAFE, en la reunión de Tebas y el Athletic "se mostró la información de los estados financieros intermedios del FC Barcelona, permitiéndole verificar in situ que en la cuenta de pérdidas y ganancias no se reflejaba ningún importe relacionado con la operación corporativa de venta de los asientos VIP. Además, el presidente de LaLiga informó explícitamente sobre la reducción de la LCPD del FC Barcelona y que este no disponía de saldo ni capacidad de inscripción, en cumplimiento del fair play financiero. Finalmente, también expuso el informe de revisión limitada suscrito por Crowe Auditores España SL".

Por este motivo, según Miguel Galán, "se produjo una situación en la que Nico Williams solicitó una garantía adicional en forma de una cláusula de liberación. El Fútbol Club Barcelona, actuando con buen criterio, no estuvo dispuesto a aceptar dicha condición". Su conclusión fue que "el no fichaje de Nico Williams se atribuye exclusivamente a la desconfianza generada por el presidente de LaLiga hacia el agente del jugador, así como hacia el propio jugador y su familia".

Cambio de guion

Cuando llegó el boom mediático de este posible fichaje, llegaba el momento de negociar para Deco y buscar las mejores condiciones para ambas partes. Visto de esta manera, la parte positiva era que no hacía falta negociar de cero pues el año pasado ya se hizo gran parte del trabajo. Los siguientes días transcurrieron con normalidad hasta que el Barça notó un cambio en el comportamiento del agente del jugador, que repentinamente pedía más garantías. Su actitud sorprendió especialmente a la comisión deportiva, que no entendía muy bien por qué esperó tanto a expresar su petición en lugar de hacerlo en la primera reunión. Entendemos que ya había sido la reunión con Javier Tebas.

El final del capítulo llegó el pasado jueves por la noche. Cuando Joan Laporta estaba cenando en un restaurante y un aficionado preguntó al presidente culé por la situación del fichaje de Nico Williams. A lo que el presidente contestó: "el representante quiere la cláusula liberatoria y nosotros no vamos a aceptar nada de eso. No pagaremos 60 millones para que después se pueda ir gratis. No hay nada hecho".

Algo que demostraba el nerviosismo en can Barça y la intuición de que algo malo pasaba… Y, como ya se preveía, ni 12 horas después, el Athletic hacía oficial la renovación de Nico Williams hasta 2035 con una cláusula de 100 millones de euros.