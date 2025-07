El nuevo dardo de Mourinho a Guardiola: "Si mueres con tu idea, eres un estúpido"

Un nuevo dardo hacia su archienemigo. José Mourinho, actualmente técnico en el Fenerbahçe, se encuentra realizando la pretemporada en su país natal y concedió una entrevista en Canal 11 para hablar cómo ha cambiado el fútbol desde que comenzó a entrenar hace ya 25 años. Las declaraciones comenzaron a ser compartidas por el medio en varios extractos, pero finalmente la entrevista ha salido a la luz.

Mourinho tocó varios palos referentes al fútbol e hizo referencia a los equipos en los que ha estado sentado en el banquillo. Al ser preguntado por qué significa para él seguir siendo entrenador, aseguró que ·"me gusta mucho lo que hago, no encuentro ninguna razón para no continuar" y es que el técnico sueña con dirigir a la selección de su país, aunque aún le queda un año de contrato con el Fenerbahçe. En la entrevista, Mou también hace referencia a los equipos que ha dirigido.

Adaptar antes que imponer

La difícil relación entre Mou y Pep, no es algo actual, sino que viene desde hace años y este ha sido otro de los momentos en los que el luso aprovechó para lanzar un dardo el técnico catalán: "Jugar desde atrás con un portero de madera es complicado. Recuerdo que Guardiola tenía a Hart, el mejor portero inglés. Pero quiso a Claudio Bravo, que no le bastó. Así que fichó a Ederson. Hay entrenadores que prueban cosas que no funcionan y fracasan, pero dicen "morí con mi idea". Si mueres con tu idea, eres un estúpido. Los entrenadores tienen que adaptar sus ideas a lo que tienen", sentenció.

Además, es claro al sostener que no existe una receta universal en este deporte y resalta la importancia del trabajo en este deporte: "Hoy no existe un modelo de juego, hay muchas maneras de jugar. Ya no existe un sistema táctico, hay muchas maneras de construir y defender. Esto implica entrenar de forma mucho más táctica, donde los jugadores deben crecer y adquirir nuevos conocimientos. El problema es querer copiar y pegar sin las condiciones para hacerlo". Filosofía para ajustar cuentas pendientes con Pep Guardiola.