Desde que se conoció la salida de Luka Modric del Real Madrid se ha rumoreado mucho sobre quién sería el heredero del ‘10’ en la entidad madridista… Pero ya no quedan dudas: Kylian Mbappé llevará el ‘10’ en el Real Madrid. El propio jugador francés lo ha anunciado en sus redes sociales con un breve tuit, pero no hay nota de prensa o confirmación oficial por el momento.

Los rumores hacían presagiar al 99% que esto sería una posibilidad, ahora confirmado por el propio jugador. El club lo tenía como plan A, se lo ha ofrecido y el francés ha aceptado… Un breve tuit con un ‘10’ hacía saltar la noticia. Perfecto a nivel de marketing.

El cambio llega tras la salida del centrocampista croata, que cerró su etapa en el club tras 13 temporadas inolvidables. Recordemos que Mbappé había disputado su primera temporada como madridista con el 9, pero a partir de esta campaña llevará a la espalda el mismo número con el que lidera a la Selección francesa desde hace años. Un símbolo que refuerza su posición central y liderazgo en el proyecto del club. Aunarlos siempre es un acierto a nivel de marketing. Si Mbappé lo quería, sería suyo.

10 — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 23, 2025

El número 10 es un dorsal que asusta a muchos jugadores por la presión que lleva, igual que el 7 o el 9, pero hay otros que lo prefieren o lo disfrutan. Mbappé es uno de ellos. De hecho, ya en su presentación oficial como jugador del Real Madrid se le preguntó sobre la posibilidad de llevar el 10 a la espalda, algo lejano en ese momento.

"Sobre el dorsal... ¿Ese pequeño Kylian se veía con el 9? ¿Y aspira a llevar algún día el 10?" fue una de las primeras dudas que tuvo que resolver el francés en su primer día como jugador del Real Madrid. Y Mbappé no pudo ser más claro en esa ocasión: "Ya tenemos un 10, Modric, leyenda, Balón de Oro y campeón de todo. Estoy orgulloso de estar cerca de él en el vestuario... ¡Porque los 9 y 10 están cerca! Un placer para mí. Pero no me preocupa en exceso este tema, porque no miro a lo que tengo detrás, en la espalda; mi mirada siempre está hacia delante, a la portería. Puedo lucir el 22, 29 o 48, que seguiré sin verlo. Pero seguro que el 9 es importante en el Real Madrid. Muchas leyendas lo han llevado y es un honor". Pero quería el 10. De hecho, no hay que pasar por alto que en el cómic de su vida, al recibir una camiseta del Real Madrid, esta llevaba el 10.

Pero, ¿es la primera vez que Mbappé lleva este dorsal en un club? No, de hecho, Mbappé llevó este número en sus últimos partidos con el Mónaco y en categorías inferiores. En el caso del Real Madrid, más allá de números es una cuestión de jerarquía. Ahora, el 9 queda libre y es el número que busca dueño. Ya estuvo sin dueño en la temporada 2023-24, tras la marcha de Karim Benzema, y vuelve a abrirse como una opción disponible para el futuro inmediato.

Tsunami a la vista

El plan del club blanco es hacer oficial en las próximas horas el cambio de número de Mbappé. Por ello, se actualizará el perfil del francés en la web oficial y, con ello, de el respectivo pregón al cambio de camisetas en la tienda oficial. Una vez que está confirmado el cambio de número es importante hacerlo oficial y comenzar a comercializar las camisetas de 10 cuanto antes. ¿El motivo? Evitar que los aficionados compren camisetas de Mbappé con el 9 y lleguen en masa a las tiendas a buscar las del 10… Recordemos que con la anterior, Adidas quedó desbordada: en unas horas, la demora de entregas superaba el mes y medio.

El próximo 10 del Real Madrid, un dorsal emblemático que antes lucieron futbolistas como Özil, Lass, Sneijder, Robinho y Figo. En ese orden. Y rebobinando al Siglo XX, Seedorf, Laudrup, Sandro, Prosinecki, Martín Vázquez, Hierro, Luis Milla, Hagi y Santi Aragón. Ahora, es el turno de Kylian Mbappé.

¿Necesidad o movimiento de marketing?

El Real Madrid hará un anuncio oficial en los próximos días, tras lo cual la camiseta con el número 10 de Mbappé estará disponible para su venta al público. El club espera que la camiseta bata récords de ventas, aprovechando la influencia global y el poder de la marca del delantero francés.

Como se puede suponer, es un cambio que vale millones, abriendo también la puerta a una nueva ola de marketing en el club blanco. El motivo es que en las tiendas oficiales se comenzarán a exhibir camisetas con el nombre de Mbappé y el número 10, en lo que apunta a ser uno de los productos estrella de la temporada.

¿Cuál es el precio de las camisetas del Real Madrid? Hay varias versiones, en su versión más común, la camiseta con dicho dorsal asciende a 125€, 175€ si se trata de la versión 'pro' de jugador. Es una apuesta comercial de primer nivel con uno de los jugadores más mediáticos del mundo como eje central de la acción.

Pero, ¿por qué el 10 lo llevará Mbappé? ¿Es un movimiento de marketing más que supersticioso? Quizá si ya que el club blanco espera reproducir la misma magia comercial que vivió en la llegada de Cristiano Ronaldo. En su debut con el dorsal 9 en la temporada 2009/10, el Real Madrid vendió camisetas a un ritmo de 15 unidades por minuto, llegando a 2.000 en apenas dos horas y recaudando unos 170.000 € solo en la tienda del Bernabéu. En ese mismo curso se superó el millón de unidades vendidas con 'CR9' a la espalda, generando más de 100 millones de euros en ingresos, con una cifra que rondó los 3,3 millones de camisetas al año. Ahora, con Mbappé luciendo el número 10, el club ya prepara una nueva campaña de merchandising que se espera iguale o supere esos hitos históricos.