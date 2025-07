La pasada noche tuvo lugar el All-Star Game de la MLS en el que la gran ausencia fue la de Leo Messi. Ya se intuía que el argentino no iba a participar en el encuentro ya que no estuvo presente tampoco en los entrenamientos previos al partido que enfrentó a las estrellas de la liga de Estados Unidos ante los mejores jugadores de la Liga MX. Pero no fue el único que faltó, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasará ahora?

Leo Messi decidió descansar por acumulación de partidos y ahora se enfrentará a una sanción de la MLS. Jordi Alba, que también decidió descansar, también puede ser sancionado. Esto se debe a que, según el reglamento de la MLS, los jugadores que no acudan al partido sin una lesión justificada serán sancionados con un partido de suspensión. Según dicen, la ausencia de Messi podría estar justificada para evitar una lesión por acumulación de partidos en el último mes. Recordemos que el jugador del Inter Miami ha jugado cinco encuentros completos de MLS en un periodo de 14 días desde que terminó el Mundial, donde también hubo una gran carga de partidos.

Las ausencias de Leo Messi y Jordi Alba deslucieron el All-Star de la MLS, en el que el equipo de Estados Unidos y Canadá se impuso por 3-1 al de la Liga MX. Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White anotaron para la MLS mientras que Gilberto Mora, la perla mexicana de 16 años, marcó para la Liga MX. Pero, ¿por qué no acudió Leo Messi al encuentro? Como decimos, la carga de partidos y evitar una lesión fueron los motivos.

De hecho, Javier Mascherano, explicó que Leo jugó con molestias y semilesionado contra el Oporto. A pesar de que había recomendación de descanso, por el calendario no había tenido una semana en la que pudiera parar desde el Mundial. Si echamos la vista atrás se podrá ver que Leo Messi ha jugado los 90 minutos de 16 de los últimos 18 partidos de la MLS. Además, el próximo sábado, hay otro encuentro liguero y el miércoles, otro de Leagues Cup.

Pero, ¿serán sancionados por no haberse presentado? Messi y Jordi Alba, los dos del Inter Miami, no acudieron a Austin (Texas) pese a formar parte del combinado de la MLS para enfrentarse a la Liga MX. El motivo principal es que su ausencia no se comunicó de forma oficial hasta este miércoles por la mañana. Recordemos que, salvo que un jugador esté lesionado, la MLS sanciona con un partido de suspensión a los que deciden no ir al All-Star. Eso fue lo que le sucedió en 2018 a Zlatan Ibrahimovic cuando formaba parte del LA Galaxy.

Posible sanción para Messi y Jordi Alba

Todo apunta a que tanto Leo Messi como Jordi Alba serán sancionados pero por el momento, el comisionado la MLS, Don Garber, evitó confirmar si la liga va a sancionar o no a Lionel Messi y Jordi Alba en el próximo partido de liga por ausentarse del All-Star. "Todo lo que vaya a suceder en relación con el próximo fin de semana no lo vamos a comentar hoy porque el partido es el próximo fin de semana y no necesitamos anunciar nada ahora. Estamos gestionando ese proceso en este momento", apuntó Garber en una rueda de prensa en la que analizó la situación de la MLS a mitad de la temporada 2025.

No obstante, ya apuntó que el All-Star es "una verdadera prioridad" para la MLS pero posteriormente reconoció que Messi y el Inter Miami han afrontado un calendario muy duro con nueve partidos en 35 días contando el Mundial de Clubes y la liga. "Miami ha tenido un calendario distinto al de cualquier otro equipo. La mayoría de nuestros equipos tuvo un descanso de 10 días. Miami no lo tuvo. Leo ha jugado 90 minutos en todos esos partidos en los que ha participado", consideró. Pero se quedó ahí y Garber también admitió que "sin duda" deberían abordado este problema antes en lugar de anunciar este miércoles, el mismo día del partido, que ni Messi ni Jordi Alba estarían en el All-Star.

El mejor de todos en Estados Unidos

A pesar de sus molestias durante la temporada, Messi sigue brillando en tierras norteamericanas. Basta con mirar los últimos cinco partidos de la MLS donde ha anotado ocho goles y ha repartido dos asistencias. El buen momento del argentino ha permitido que su equipo, el Inter de Miami, sea quinto clasificado en su conferencia con tres partidos menos que sus competidores y a siete puntos del líder.

Asimismo, Messi también prioriza el descanso con vistas a un futuro muy próximo. Y es que, el próximo sábado, afrontará un choque de MLS frente al líder de la tabla, el Cincinnati; y el miércoles se la jugará contra Atlas FC en la jornada 1 de la Leagues Cup, todo un reto para un jugador que viene de cumplir 38 años.