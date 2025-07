El Athletic Club de Bilbao vuelve a estar en boca de todos por malas noticias… El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha propuesto sancionar a la entidad bilbaína por "diversas infracciones cometidas" en la ida y vuelta de las semifinales de la Europa League contra el Manchester United.

Recordemos que al encuentro frente a los ‘red devils’ los de Ernesto Valverde llegaban con mucha ilusión. Quería jugar la final de la Europa League. Pero los ingleses fueron superiores en ambos partidos y acabaron con el sueño de los bilbaínos. Para más inri, ahora se enfrentan a dos multas de la UEFA por diferentes acciones de sus aficionados.

La UEFA ha remitido al Athletic Club dos propuestas de sanción que suman un total de 50.000€. Pero, ¿por qué van a ser multados? La primera multa está relacionada con el partido disputado en San Mamés el pasado 1 de mayo, y asciende a un total de 30.000€, desglosados en 20.000 por el "lanzamiento de objetos" y otros 10.000 por "cánticos ilícitos". La segunda multa, que son 20.000€ es por el "encendido de bengalas" y los "cánticos ilicitos" que tuvieron lugar en el partido de vuelta el 8 de mayo en Old Trafford.

Pero no queda ahí sino que el Athletic Club también tiene una prohibición de venta de entradas. En principio, es una prohibición solamente para los partidos que jueguen fuera de casa y no tendrá efecto en los próximos partidos del equipo rojiblanco en la Europa League, a no ser que se produzcan nuevos altercados en los próximos partidos europeos. Si esto sucede la UEFA podría hacer efectiva la prohibición para los choques que dispute el Athletic como visitante.

Por otro lado, una vez que el club tenga toda la información pertinente, hará públicas las medidas que se adoptarán contra las personas identificadas en los disturbios y, a su vez, ejercerá las acciones legales que correspondan para repercutir el importe de la sanción a las personas responsables.

Una vez conocidas las sanciones de la UEFA, el conjunto vasco ha hecho público un comunicado en el que avisa que las hace públicas "con el propósito de que no se repitan a lo largo de esta próxima temporada 2025/26". No obstante, matizan que durante buena parte de la segunda vuelta del curso pasado el comportamiento de la afición fue "modélico". "La animación en San Mamés fue extraordinaria, empujando al equipo en cada eliminatoria europea y llevándolo en volandas hacia la clasificación para la 'Champions': una prueba clara de que se puede animar al máximo, con respeto y sin sanciones", recuerda el Athletic.

ℹ️ El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha propuesto una sanción al Athletic Club por un importe total de 50.000€ con motivo de dos nuevas multas en la ida y vuelta de las semifinales de la UEL contra el Manchester United.

Pero el conjunto vasco no se queda ahí y añaden: "Los derechos comportan unas obligaciones y, en el caso de la animación, exigen el cumplimiento de la normativa vigente, puesto que su incumplimiento perjudica al club del que todos y todas formamos parte. Desde el respeto, cualquier discrepancia es lícita".

Por último, el Athletic Club recuerda que defenderá su objetivo con la misma firmeza en cuanto a que el respeto debe ser uno de los principios fundamentales de la animación, evitando actos que dañen la imagen del Athletic u ocasionen perjuicios económicos a la entidad.

Precedentes de sanciones

No es la primera vez que el Athletic Club vive la cara amarga del fútbol europeo… De hecho, en ocasiones anteriores, la UEFA ha tenido que advertir al equipo rojiblanco con dos sanciones económicas de 34.000€ en relación con el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2025 que tuvo lugar ante la AS Roma en San Mamés.

Y no solo eso, sino que al principio de la temporada pasada, en el estreno del Athletic en la UEFA Europa League, recibió una sanción económica de 30.000€ y la prohibición de venta de entradas para el siguiente partido como visitante del club. No obstante, la UEFA dejó suspendida la prohibición de venta de entradas por un periodo de prueba de dos años.