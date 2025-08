El FC Barcelona finaliza la gira asiática 2025 con pleno de victorias…. Ganando al Vissel Kobe (1-2), al FC Seoul (3-7) y ahora al Daegu FC (0-5). Imposible hacer una mejor pretemporada. El último encuentro ha sido frente al Daegu, el colista de la K-League que ha favorecido que el equipo azulgrana se luciera en el último partido de la pretemporada por Japón y Corea del Sur.

La lluvia y una discreta entrada en el campo no han condicionado el fútbol de los culés. En estos partidos ha quedado claro el virtuosismo de Lamine Yamal y el descaro de los jóvenes de la Masia. Los protagonistas en Daegu fueron Dro y Toni Fernández mientras Rashford se ha estrenado como goleador en el 0-5. Pero no todo ha sido bonito ya que Íñigo Martínez, Fermín y Ferran no han podido jugar por molestias y se ha lesionado Pau Cubarsí.

La gira de los de Flick ha servido para confirmar las sospechas del técnico, pero han sido partidos que ha ganado sin oposición. En esta última jornada asiática, Lamine no marcó pero volvió a ser diferencial. Frente al Daegu el goleador de la jornada ha sido Gavi firmando un doblete y además, tanto Dro como Toni Fernández y Jofre han sido protagonistas.

Este lunes fue un poco más de lo mismo pero con una gran sorpresa… la alineación como titular de Dro, jugador que ha conquistado al técnico alemán en los entrenamientos a pesar de ser juvenil B. Flick, como en los cruces contra el Vissek Kobe y el FC Seoul, ha apostado por dos bloques en cada mitad. En el primero, lo que parece ser el once titular de la próxima temporada donde estuvo Joan García bajo palos y con la sorpresa del joven Dr en la mediapunta. La presencia del gallego es una muestra más de la determinación del alemán de no mirar el DNI y sí las aptitudes y esfuerzo de sus futbolistas. Además es un mensaje a la plantilla del entrenador: seguirá sin temblarle el pulso a la hora de dar minutos a los jugadores de La Masía.

Importancia de los jugadores de la Masía

La titularidad de Dro en este último partido ha sorprendido pero el joven de 17 años se ha mostrado participativo, activo y desenvuelto. Incluso atreviéndose a chutar a puerta y asociándose bien con sus compañeros, especialmente con Lamine Yamal, quien ha sido uno de los jugadores más creativos, descarados y ofensivos. El joven español ha enlazado varios recortes en el minuto 8 antes de un disparo a puerta que ha supuesto un ohhhhhh generalizado de la grada coreana. El estadio, no obstante, estaba bastante vacío.

Pero, ¿cómo ha sido el último encuentro asiático del Barça? El ritmo inicial del encuentro no ha sido precisamente trepidante. De hecho, el primer cuarto de hora ha sido más bien lento y casi insufrible. El motivo es que el Daegu se ha plantado bien y ha formado casi con dos líneas de cinco. No era fácil para los azulgranas atravesar las barreras coreanas. Pero la calidad y la verticalidad culés han tenido premio en el minuto 20, justo después de un susto para el Barça tras una acción en la que Joan García midió mal. El autor del gol fue Gavi, con un disparo con la izquierda desde fuera del área, tras asistencia de Lamine Yamal. El tanto ha dejado noqueado al equipo local y sólo ocho minutos después, Lewandowski ha superado de nuevo a Seunghoo. Hasta aquí ha resistido el Daegu FC, desaparecido del partido tras el segundo tanto culé.

Lamine Yamal ha sido el único que parecía metido en el partido y seguía en busca del gol… El canterano no entiende de desconexiones, para alegría de los aficionados coreanos. Tampoco ha bajado el nivel Gavi, al que su gen ganador no da descanso. El andaluz, tras una gran asistencia de Koundé, marcó su segundo tanto del día, el tercero de su gira y del partido en Daegu.

En la segunda mitad, Flick ha cambiado todo el equipo y el único que se ha quedado fuera por molestias musculares ha sido Ferran Torres. Su ausencia ha provocado que Rashford jugara de delantero centro y que las bandas fueran para Roony y el joven Toni Fernández. El canterano, ha marcado tras una buena asistencia de Olmo y ha estado dinámico y participativo. Por su parte, Rashford ha confirmado que su adaptación ha sido meteórica. Más allá del gol, ha firmado la manita tras pase de Eric García, se asoció bien con Roony, que también tuvo intervenciones destacadas.

El único 'pero' del partido ha sido la lesión del central gerundense. A falta de cinco minutos para terminar el encuentro, Pau Cubarsí ha tenido que abandonar el terreno de juego por un golpe en la rodilla izquierda. No parece grave pero habrá que esperar a las pruebas para conocer el alcance de la lesión.

El aforo no ha sido el esperado

A pesar de que a su llegada a Asia, el Barça hablaba del gran recibimiento que había tenido por parte de los aficionados… El conjunto catalán no ha tenido éxito en su último partido de la gira por Asia ante el Deagu. Después de la expectación que hubo en otros encuentros como ante el Vissel Kobe y fc Seúl, el conjunto de Hansi Flick ha dejado mucho que desear con la poca afluencia de público para ver al equipo antes de regresar a España.

Concretamente, la sorpresa ha llegado cuando los jugadores han ingresado al campo mientras se veía cómo el estadio estaba prácticamente desierto. Una imagen que cobra mayor incredulidad cuando se observa como Joan Laporta está a pie de campo para saludar a la plantilla mientras las gradas están semivacías.

El asunto es llamativo ya que el partido ante el colista de la K-League se ha jugado en el Daegu Stadium, con aforo de poco más de 68.000 espectadores. Un escenario donde no es habitual que juegue el conjunto asiático, ya que siempre juega en el DGB Degu Bank Park, con capacidad para 12.415 aficionados.