La increíble historia de Icardi en La Masia: "Se cargó una paloma, la cocinó y se la comió"

Mauro Icardi vistió la camiseta del FC Barcelona durante varias temporadas, el delantero aterrizó en las categoría inferiores del equipo en 2008-09 y llegó a jugar en el Juvenil A, pero en 2011 hizo las maletas rumbo a la Sampdoria. En una entrevista concedida por Sergi Gómez a Post United, el catalán recordó una curiosa anécdota con el argentino durante la etapa que convivieron juntos.

Sergi Gómez comenzó relatando los detalles: "Yo tengo una historia que para mí es la mejor con Mauro Icardi. Llegó a La Masia y fuimos compañeros durante 3 o 4 temporadas, de las cuales una de ellas vivimos juntos en un piso con Marc Muniesa y Sergi Roberto, éramos 4. Cuando él llega a La Masia, me acuerdo que me dice: 'Sergi, vamos aquí al parque de al lado'. Justo al lado de La Masia hay un parque con árboles muy altos".

"Y veo que el tío trae una madera que estuvo cortando el día anterior, en forma de Y. Veo que le pone una goma dura enganchada... Vamos, que se hizo un tirachinas a mano. Fue a la ferretería a comprar la goma y todo. Le dije '¿Qué haces?' y me dice 'Sí, acompáñame'", continuó explicando el catalán.

Cuando llegaron al parque, el defensa contó cómo le dejó impresionado Icardi, aunque eso solo fue el principio: "Me dijo: '¿Ves ahí arriba del todo?' Había un árbol de 20 o 25 metros. Le dije que veía un pino que tenía piñas. Entonces me dijo: 'No, no, más arriba'. Había un palomo, pero te juro que no se veía".

Sergi Gómez coincidió con Mauro Icardi cuando el jugador del Galatasaray llegó a La Masia del Barça. Lo que cuenta aquí para Post United no tiene ningún tipo de sentido. pic.twitter.com/Rxe7OoLQdA — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) August 4, 2025

Un final inesperado

El final de la historia es sorprendente "Cogió una piedra, estiró y... ¡Plas! Ves que cae un palomo de 20 o 30 metros de arriba. ‘¿Pero qué haces Mauro?’", le preguntó Sergi Gómez. Después, "nos fuimos a La Masía, le sacó todas las plumas, le saca las piedras que tiene en el cuello, abre una percha de alambre, la pasa por dentro, enciende una hoguera, la cocina y se la come delante de mí. Ahí dije: 'la que me espera de aquí en adelante'", aseguró rememorando entre risas la curiosa anécdota.

"Se cargó una paloma, la cocinó y se la comió. Mauro Icardi, le tengo un aprecio... Claro, vivimos muchísimo tiempo juntos y si ve esto sabe que eso lo tengo en el corazón", terminó de contar la increíble anécdota Sergi Gómez asegurando que su compañero "lo había hecho mucho" y era "supervivencia pura y dura".