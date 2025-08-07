La MLS, al igual que el resto de ligas del mundo, busca tener los mejores jugadores y en este 2025 sigue reforzando su imagen como una liga en crecimiento que invierte en grandes figuras. Leo Messi, Rodrigo de Paul o Cucho Hernández son algunos de los nombres más mediáticos y con cifras más altas de traspasos. Ahora, la llegada de Heung-Min Son al LAFC se ha convertido en un hito histórico.

El motivo es que Heung-min Son es el fichaje más caro de la historia de la MLS. A sus 33 años, el delantero surcoreano ha dejado el Tottenham tras 10 años en Inglaterra y ha sido presentado como nuevo jugador de Los Ángeles FC, que han pagado 22,5 millones por él. El surcoreano, era uno de los atacantes más peligrosos de la Premier League, y su llegada a Los Ángeles promete un impacto deportivo y mediático inmediato.

No hay que olvidar que Son llega a una ciudad que alberga la mayor comunidad surcoreana fuera del país con 300 mil personas, de acuerdo con Pew Research Center, y con el objetivo de estar en Estados Unidos antes de la Copa del Mundo del 2026, según un informe de Givemesport. "Estoy increíblemente orgulloso de unirme a LAFC, un club con grandes ambiciones en una de las ciudades deportivas más icónicas del mundo", dijo Son en un comunicado.

Pero, antes de la llegada del delantero surcoreano, ¿cuál era el fichaje más caro de la MLS? Hasta este verano, el más caro era Emmanuel Latte Lath, con un traspaso al Atlanta United por más de 21 'kilos'. Un delantero que desde la segunda división de Inglaterra llegaba uno de los conjuntos mejor parados financieramente en la historia del torneo americano. De hecho, esta temporada supera los 10 goles en un proyecto que cuenta con uno de los estadios más modernos que puedan encontrarse en el fútbol.

Pero no es el único al que supera sino que los que viene por detrás tampoco fueron fichajes baratos… Por ejemplo, Kevin Denkey llegó a Cincinnati por 15,30 millones y Rodrigo De Paul a Miami por un total de 15 millones. Hasta la llegada del futbolista coreano del Tottenham suponían el trienio de incorporaciones más caros de toda la historia del fútbol de los Estados Unidos.

¿Por qué no aparece el nombre de Messi en esta lista? La respuesta es tan sencilla como que Messi llegó a la MLS con la carta de agente libre y no se tuvo que poner dinero a otro club por el traspaso. Además, hay que recordar que hasta ahora, la MLS prefería negociar con agentes libres y pagar grandes salarios.

El traspaso de Son rompe esa lógica, mostrando una nueva cara de ambición deportiva. El surcoreano llega a Hollywood con un papel estelar dentro de un equipo que en su elenco cuenta con el veterano Hugo Lloris, su excompañero en el Tottenham, y el goleador gabonés Denis Bouanga, además de 'actores de reparto' como Jeremy Ebobisse, Nathan Ordaz y el español Sergi Palencia.

Por tanto, este fichaje envía un mensaje claro: la MLS está dispuesta a competir en el mercado global con operaciones que antes parecían exclusivas de clubes europeos de élite. La llegada de Son no solo beneficia al LAFC, sino que aumenta el atractivo de la liga para patrocinadores, aficionados y medios internacionales. Pero no solo eso sino que la estrella asiática llega a una Liga en donde destacan figuras como Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, Rodrigo De Paul, Hirving Lozano, Marco Reus...

You could say he's a legend 🏆 🇰🇷 — LAFC (@LAFC) August 7, 2025

¿Cuándo podrían verse las caras Messi y De Paul con Son?

En caso de que LAFC derrote a Tigres, ambos proyectos podrían enfrentarse durante las rondas de eliminación directa de la Leagues Cup. Ahí la presencia de Lionel es duda por su lesión, pero es el compromiso más cercano que se tiene en este posible choque. En caso de que la suerte no ayude, únicamente las fases de playoff de la MLS podrían unir a dos de los cuatro fichajes más caros en toda la historia del fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica.

La MLS, un mercado que mezcla juventud y experiencia

En la última década, la MLS ha cambiado su política de contrataciones. En pleno siglo XXI han decidido combinar jóvenes promesas con estrellas consolidadas. El motivo es que esto eleva el nivel del campeonato y permite que el fútbol estadounidense gane mayor visibilidad en Europa y Sudamérica. Dentro del torneo, Atlanta United y FC Cincinnati destacan como los clubes más activos en fichajes de alto costo, repitiendo en la lista con varios nombres. Esto demuestra que la inversión ya no se limita a uno o dos equipos, sino que existe una competencia interna por atraer talento internacional.

Los fichajes más caros en la historia de la MLS