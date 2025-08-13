José Calderón no es el único: otros futbolistas que han sido despedidos por las redes sociales

Mezclar deporte y política no suele salir bien, salvo en casos excepcionales… Y si a eso le añades las redes sociales y una edad menor de los 18 años puede ser un cóctel explosivo. De hecho, en más de una ocasión, las declaraciones políticas de algún deportista le han terminado pasando factura: desde una dura sanción económica a frustrar un fichaje o una suspensión de por vida.

Lo que se escribe en las redes sociales queda en Internet para siempre, además, si uno es famoso o está empezando a serlo, siempre habrá alguien que capture mensajes que no querrían que salieran a la luz… En cualquier profesión del mundo, lo escrito en las redes sociales suele pasar factura a la hora de encontrar trabajo. El fútbol no escapa a la tendencia.

Hace pocas horas saltaba la noticia de un nuevo fichaje: el Nàstic de Tarragona había hecho oficial el fichaje de José Calderón. Tan solo habían pasado 24h de su desvinculación con el Córdoba cuando se daba a conocer su llegada a Tarragona por una temporada, con opción a otra. Pero todo cambiaba drásticamente de un momento a otro. ¿Por qué? El motivo ha sido la reacción en contra de aficionados del equipo tarraconense que hicieron correr a través de sus redes sociales unos comentarios del jugador contra Cataluña.

¿Qué sucede con José Calderón?

Los aficionados del Nástic sacaron a la luz un video grabado tras el ascenso del Córdoba… En un directo de Instagram, Calderón, eufórico por el logro, pronunció la frase: "Me cago en los muertos de todos los catalanes". Pero no es algo de ahora y, aunque es un mensaje antiguo se viralizó con rapidez, generando una oleada de indignación entre la afición tarraconense.

Las redes se llenaron de mensajes exigiendo al club que reconsiderara su decisión. Ante la magnitud de la polémica, la reacción de la directiva del Nàstic no se hizo esperar. Tan solo cuatro horas después de anunciar el fichaje, el Nástic emitió un comunicado oficial confirmando que no se formalizaría el fichaje.

Tras el comunicado, las reacciones a lo ocurrido con José Calderón no se han hecho esperar y uno de los primeros en reaccionar era Marc Casadó. El centrocampista del FC Barcelona, aplaudió con emoticonos en las redes sociales el comunicado del Nàstic de Tarragona con el que anunció la anulación del fichaje de José Manuel Calderón, lateral zurdo de 25 años.

Ya por la noche, tras el revuelo ocasionado… el joven Calderón entraba en directo en El Chiringuito para pedir disculpas y hablar de cómo está viviendo la situación: "Un poco jodido, en shock, pero asumiendo las consecuencias que tiene, lo primero quería pedir disculpas a toda la gente que se ha ofendido. Tengo familia catalana, amigos catalanes y no se lo tomaron de la misma forma. Aquí en Andalucía, para mí es una expresión normal, que no nos tomamos con tanta repercusión pero le sentó mal a la gente y quería pedir disculpas públicamente".

Otras historias con el mismo final, porque las redes pueden matar el deporte

En pleno siglo XXI y con la cantidad de información que hay en las redes sociales, el caso de José Calderón no es el único en LaLiga en los últimos años. Hay dos, hace ya algunos años, que fueron realmente polémicos también en su momento.

Sin ir más lejos, en el año 2015, la carrera de Sergi Guardiola en el Barça B fue tan corta como intensa. Una polémica generada por tuits de 2013 insultando a Cataluña provocaron su cese inmediato. "Puta Cataluña", "Hala Madrid" y "Messi estropea el juego del equipo" son algunos de sus comentarios que no gustaron nada en el Barcelona. Todo sucedió en menos de ocho horas. Sergi Guardiola había firmado su nuevo contrato con el filial blaugrana. Ese mismo día el conjunto culé hallaba unos tuits en los que el delantero hacía "comentarios ofensivos" sobre el Barça, y sobre Cataluña.

En ese momento, de poco sirvió que el jugador de 24 años, borrara tuits antiguos en los que se despachaba ante sus seguidores de la red social. Sergi Guardiola, que se apresuró también a bloquear su perfil visto el maremoto que se estaba creando en Twitter, llegó tarde para salvar su cabeza.

Tan solo un año después de lo ocurrido con Sergi Guardiola, en agosto de 2016 la polémica salpicó a Éric Zárate. En este caso, el Lleida le rescindió el contrato por comentarios racistas contra Cataluña. ¿Qué ocurrió aquí? Ese verano, el joven futbolista había subido de categoría, de tercera a segunda B con el fichaje por el Lleida pero unos mensajes que Zárate había publicado en una de sus redes sociales, le jugaron una mala pasada.

El motivo era que el futbolista, madridista confeso, publicó mensajes como "Putos independentistas de mierda! Viva el PP y los Toros!". También tuvo tiempo el por entonces jugador del Albacete Balompié B, de realizar críticas hacia la institución pública catalana como la Generalidad. "Puta Generalidad de mierda, no dejar poner pantallas para ver a la gran España. Viva España y puta Cataluña", escribió en otro de sus polémicos mensajes. Pero no fueron los únicos porque deportistas como Lewis Hamilton también recibieron los insultos del joven jugador.. "Puto negro de mierda muerte a Hamilton hijo de puta" son algunos de los mensajes publicados en Facebook por Zárate, cuando tenía solo 15 años.

Al igual que en los casos anteriores, Zárate pidió perdón en redes sociales, pero no le sirvió para recuperar su contrato… "Pido perdón a todas las personas ofendidas. Soy el primero al que hoy le ofenden. Es parte de mi pasado. He madurado. Lo siento de corazón". Estos sólo son algunos ejemplos, que nadie dude que llegarán más casos como estos...