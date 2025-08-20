Primer contratiempo de Baena en el Atlético de Madrid

Primer contratiempo para el Atlético de Madrid. Álex Baena ha sentido molestias en el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y las pruebas médicas han confirmado que sufre "una lesión muscular de grado bajo", según el parte que ha emitido el club para informar sobre la situación del futbolista incorporado en este mercado de fichajes.

"Álex Baena no pudo completar la sesión de entrenamiento de este miércoles tras sentir unas molestias musculares", ha comenzado explicando el equipo colchonero. El internacional español se ha sometido a las pertinentes pruebas necesarias y posteriormente el parte ofrecido por los servicios médicos de la entidad han señalado que sufre una lesión muscular de bajo grado.

Aunque no se han especificado los plazos exactos de recuperación, desde el club transmiten prudencia: "El '10' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición".

Álex Baena sufre una lesión muscular de bajo grado. ℹ️ https://t.co/9CoEmzuT7j — Atlético de Madrid (@Atleti) August 20, 2025

Un recambio frente al Elche

El futbolista se marchó tocado del partido contra el Espanyol y estuvo en el banquillo con hielo sobre uno de sus piernas. Sin embargo, Baena si se unió al grupo en la sesión de recuperación del martes, pero este miércoles no pudo completar el entrenamiento. Todo apunta a que no estará presente ante el Elche y posiblemente se pierda el partido frente al Alavés y no pueda acudir con la selección española en el parón de septiembre.

La evolución marcará el camino su regreso a los terrenos de juego, pero podría ser el fin de semana del 13-14 de septiembre, duelo que les enfrentará al Villarreal, su exequipo, en el Metropolitano. Para el partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga, Simeone tendrá que buscar acompañante en el ataque para Julián Álvarez. Una de las opciones que baraja el técnico argentino es colocar a Sorloth en el lugar de Baena.