De rosa palo y oro: la camiseta de fútbol que revive la última tarde de Manolete en Linares

Inspirado en una de las grandes figuras de la tauromaquia española. El Linares Deportivo, equipo de Segunda Federación, presentó la tercera equipación para esta temporada con un sentido homenaje a Manuel Rodríguez ‘Manolete’, torero cordobés que sufrió una trágica cogida mortal en Linares el 28 de agosto de 1947. Una camiseta de rosa palo y oro evoca el traje de luces que llevó el diestro en aquella tarde.

En el anuncio de presentación está grabado en el Hotel Cervantes – seña de identidad de la ciudad y donde estuvo ‘Manolete’ el 28 de agosto – y con Curro Díaz – Hijo Predilecto de Linares y pregonero de la Real Feria de San Agustín 2025 – haciendo de "Monstruo". Entre ambos toreros existe una conexión especial, Curro Díaz nació en la misma habitación del Hospital de los Marqueses de Linares donde Manolete murió a causa de una cornada en el muslo.

Recuerdo del torero

El vídeo, con un pasodoble de fondo, se inicia con unas imágenes antiguas del torero y una voz que recita los versos del ubetense Joaquín Sabina: "Niño, sube a la suite dos anisettes. Que, hoy, vamos a perder los alamares. De purísima y oro, Manolete. Cuadra al toro, en la plaza de Linares".

Posteriormente, aparece Curro Díaz para recrear el momento en el que el legendario cordobés se vistió por última vez para salir al ruedo. Además de los detalles en la camiseta, el pantalón y las medias también cuentan con bordados del traje de luces.

'𝙉𝙞𝙣̃𝙤, 𝙨𝙪𝙗𝙚 𝙖 𝙡𝙖 𝙨𝙪𝙞𝙩𝙚 𝙙𝙤𝙨 𝙖𝙣𝙞𝙨𝙚𝙩𝙩𝙚𝙨.

𝙌𝙪𝙚, 𝙝𝙤𝙮, 𝙫𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙙𝙚𝙧 𝙡𝙤𝙨 𝙖𝙡𝙖𝙢𝙖𝙧𝙚𝙨.

𝘿𝙚 𝙥𝙪𝙧𝜾́𝙨𝙞𝙢𝙖 𝙮 𝙤𝙧𝙤, 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙡𝙚𝙩𝙚.

𝘾𝙪𝙖𝙙𝙧𝙖 𝙖𝙡 𝙩𝙤𝙧𝙤, 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙥𝙡𝙖𝙯𝙖 𝙙𝙚 𝙇𝙞𝙣𝙖𝙧𝙚𝙨.' -𝙅𝙤𝙖𝙦𝙪𝜾́𝙣… pic.twitter.com/bxxxhKy5TU — Linares Deportivo 💙⚒ (@Linares_Dptvo) August 21, 2025

Con este diseño, el Linares Deportivo vuelve a causar un gran impacto después de haber replicado la camiseta de titular de la Roma en su segunda equipación. "Mucho antes de que se hablara de fútbol... ya existía la lealtad", es el eslogan que acompaña a un clip con imágenes de Francesco Totti y se basa en esta reflexión: "Si apoyas a los grandes equipos en lugar del equipo de tu ciudad o región, no te gusta el fútbol. Te gusta ganar", una frase inspirada en las palabras del histórico y legendario capitán giallorossi.