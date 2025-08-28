Sorpresa histórica: la final de la Champions cambia de horario

Ni a las 21:00 horas ni a las 20:45 horas como hace unos años. El horario de noche pasa a ser de tarde para la final de la Champions que ahora se jugará a las 18:00 horas (España). El cambio es histórico y sorprendente ya que no estamos acostumbrados en nuestro país a ver una final de la Liga de Campeones en un horario tan 'temprano’.

Este es el tuit de la Champions:

The UEFA Champions League final will kick off at 18:00CET as of the 2025/26 season. The decision is designed to enhance the matchday experience and benefit fans, teams and host cities. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

"La final de la UEFA Champions League comenzará a las 18:00 CET a partir de la temporada 2025/26. La decisión está diseñada para mejorar la experiencia del día del partido y beneficiar a los fanáticos, los equipos y las ciudades anfitrionas", dice el tuit.

Aprovechando este cambio de horario que coincide con la hora del sorteo de este jueves de la Champions, se puede ver cómo quedaría la final para el resto del mundo:

Con este nuevo horario la mayoría de países podrán ver la final durante el día, algo que no ocurría en varios sitios del mundo. Eso sí, países como Australia, Japón o China tendrán que trasnochar.