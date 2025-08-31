Sergio Ramos le hace una canción a Florentino como Shakira a Piqué

En las últimas horas el propio Sergio Ramos nos había preparado para ello, pero aún así nadie podía esperar el surrealista momento musical que nos ha regalado el que fuese jugador del Real Madrid durante más de una década.

Ramos sigue jugando al fútbol en el Rayados de México, pero Sergio no tiene suficiente. Ahora es cantautor. Sergio Ramos se mete a cantante y encima le dedica una canción al Real Madrid. Bueno, mejor dicho, a Florentino Pérez. El tema se llama Cibeles y tiene muchas frases dedicadas a su mala salida del Real Madrid.

La canción es esta:

"Para los que siempre están. Entra y descubre lo que viene. For those who are always there. Find out what’s coming", se podía leer en la publicación del andaluz ayer sábado antes de sacar la canción. Ahora todo el mundo conoce la letra de su tema musical. "Te olvidaste de mí, me dejaste de lao... volvería encantao", dice entre otras cosas.

"Hablo de mi marcha, de mi carrera, de todo lo que hemos vivido en los 16 años que estuve como jugador blanco", explicó el camero en Instagram. La canción está ahí y la letra deja claro que alguien le sacó del Real Madrid. Ese es, según Ramos, Florentino. Como hizo en su día Shakira, Ramos le dedica ahora un tema al presidente del Real Madrid como si este fuese Piqué y le hubiese traicionado.