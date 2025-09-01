Poco más de diez meses han pasado desde que la DANA arrasa las poblaciones situadas alrededor de Valencia y causara más de 220 muertes. Desde entonces, Maribel Vilaplana, periodista que se encontraba comiendo con Mazón ese mismo día, no se dejaba ver en los medios, pero lo hizo el pasado viernes 29 de agosto antes del encuentro entre Elche CF y Levante UD.

Vilaplana reapareció como Consejera de Comunicación y Relaciones Institucionales y Portavoz del Levante UD, cargo que ostenta desde agosto de 2023. Regresó justo el día en el que se cumplían diez meses del fenómeno meteorológico. La portavoz del Levante habló la situación de Carlos Álvarez, héroe del ascenso granota en Burgos y que se encuentra dentro de los planes del Benfica para reforzar su plantilla.

Las redes no tardaron en mostrar su malestar: "¿Será consciente el Levante del descrédito de tener como empleada a Maribel Vilaplana? No deberían olvidar que su silencio es un insulto a todos los valencianos", expresó un usuario. "Lo que tiene que contar es lo que hacía el día de la DANA", reprochó otro. "Paiporta sigue esperando otro tipo de declaraciones. La compañera periodista no supo hacer las preguntas adecuadas. Una pena y una gran injusticia", escribió otra persona.

Un almuerzo en plena DANA

A comienzos de septiembre está previsto que Maribel Vilaplana y Carlos Mazón comparezcan en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la DANA en el Congreso de los Diputados a raíz de la petición de PSPV, Compromís y Podemos. A través de una fuente, la periodista contó su versión de los hechos semanas más tardes. Ambos se encontraban en el restaurante El Ventorrillo, en un almuerzo que comenzó cerca de las 15:00 y terminó a las 18:00. Después, Mazón acudió al Palau de la Generalitat.

En la comida, según contó Vilaplana a su fuente, el presidente de la Comunidad Valencia habría ofrecido a la alicantina un puesto en la televisión autonómica para dirigir À Punt, pero ella lo rechazó: "Fue un encuentro estrictamente profesional". Además, la periodista habló sobre el comportamiento de Mazón por la emergencia: "No percibí que trasladara que había un gran problema, no tuve esa sensación".