Apendicitis de Baena: ¿Cuántos partidos se perderá la estrella del Atlético?

Empezó el curso como titular y con él en el campo el Atlético solo sabe ganar. El problema es que solo ha estado en el campo una hora en todo lo que va de temporada, estuvo fuera dos semanas y ahora estará KO un mes más. Álex Baena fue operado este martes de apendicitis.

Este es el parte médico del Atlético:

📋 Álex Baena, operado con éxito de apendicitis aguda. El internacional queda pendiente de evolución, que marcará su regreso a los entrenamientos. ℹ️ https://t.co/M6sDT0wql7 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 2, 2025

"Álex Baena ha sido intervenido con éxito este martes 2 de septiembre de una apendicitis aguda. La cirugía laparoscópica transcurrió con total normalidad y el jugador se encuentra bien, pero permanecerá ingresado durante las próximas horas a la espera de recibir el alta hospitalaria y queda pendiente de evolución para su reincorporación a los entrenamientos", comentó el club en el tuit.

En principio Baena se perderá un mes más de competición y no podrá estar ante Villarreal o Liverpool. Quizá tampoco llegue al duelo ante el Real Madrid de finales de septiembre. En su día Diego Godín vino del Villarreal, como Baena, y también fue operado de apendicitis al inicio del curso. ¿Acabarán siendo igual de importantes dentro de la historia del club Baena y Godín? Veremos.