Menú

Golazo maradonaniano de Eljif Elmas en la goleada de Macedonia a Liechtenstein

El centrocampista del Nápoles se marchó de varios rivales para acabar batiendo al portero Benjamin Buchel, ayudita incluida.

Libertad Digital
El centrocampista del Nápoles se marchó de varios rivales para acabar batiendo al portero Benjamin Buchel, ayudita incluida.
Eljif Elmas celebra su golazo a Liechtenstein en la fase de clasificación para el Mundial 2026. | EFE

La selección de Macedonia del Norte ha pasado por encima de la de Liechtenstein en el Todor Proeski Arena de Skopje (5-0), en partido de la fase de clasificación para el Mundial de México, EEUU y Canadá 2026.

Los goles llevaron la firma de Eljif Elmas, Enis Bardhi, Darko Churlinov, Lirim Kjamili y Luka Stankovski.

El primer gol de la tarde fue una auténtica delicia, digno del mismísimo Diego Armando Maradona, con la firma de Elmas, este verano ha regresao al Nápoles en calidad de cedido con opción de compra, procedente del Leipzig. Una gran jugada personal por parte del centrocampista, que dejó atrás a varios rivales para acabar batiendo al portero Benjamin Buchel, ayudita incluida.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida