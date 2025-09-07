La selección de Macedonia del Norte ha pasado por encima de la de Liechtenstein en el Todor Proeski Arena de Skopje (5-0), en partido de la fase de clasificación para el Mundial de México, EEUU y Canadá 2026.

Los goles llevaron la firma de Eljif Elmas, Enis Bardhi, Darko Churlinov, Lirim Kjamili y Luka Stankovski.

Eljif Elmas scores the opener for North Macedonia. 🇲🇰 pic.twitter.com/4dgswwz6n0 — Napoli Zone (@TheNapoliZone) September 7, 2025

El primer gol de la tarde fue una auténtica delicia, digno del mismísimo Diego Armando Maradona, con la firma de Elmas, este verano ha regresao al Nápoles en calidad de cedido con opción de compra, procedente del Leipzig. Una gran jugada personal por parte del centrocampista, que dejó atrás a varios rivales para acabar batiendo al portero Benjamin Buchel, ayudita incluida.