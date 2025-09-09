¿Guerra Liverpool-Real Madrid? Konaté podría llegar al Bernabéu sin traspaso

Pasó con Trent Alexander Arnold y seguramente pase con Konaté. Ambos del Liverpool y ambos con ganas de jugar en el Real Madrid. El francés acaba contrato en 2026 y como pasó con Trent el conjunto blanco quiere firmar al jugador de Anfield gratis. Ese coste cero llegaría con la habitual prima de fichaje, pero se ahorraría un traspaso de alto nivel facilitando así las cosas.

La última declaración del jugador del Liverpool sobre el tema llegó de manera indirecta cuando le preguntaron en la concentración francesa si hablaba español:

Esto dijo Konaté:

🎙️¿Es verdad que hablas español? 🗣️ Konaté: "No." 🎙️¿Te ha presionado Kylian Mbappé para fichar por el Real Madrid? 🗣️ Konaté: "Me llama cada dos horas."

"Sí, Kylian Mbappé me llama cada dos horas", comentó el propio Konaté en una entrevista con Telefoot.

El valor actual de Ibrahima Konaté en Transfermarkt es de 60 millones de euros, es decir, en condiciones normales si el Real Madrid quisiese ficharle negociando con el Liverpool el traspaso sería altísimo. Con esta situación conctractual, Konaté llegaría a Madrid negociando él con el conjunto blanco.

Lo que está claro es que el central galo tiene de momento el control sobre su futuro. Puede renovar con el Liverpool o fichar por el Real Madrid. Su situación es cuanto menos envidiable. Eso sí, el equipo inglés empieza a enfadarse ya que no termina de poder cerrar renovaciones por el interés blanco.