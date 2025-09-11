El Mono Burgos desmiente la mayor leyenda urbana sobre Simeone

El Mono Burgos ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol en su espacio El Cafelito. En esta tiempo de charla con el periodista deportivo el entrenador argentino ha hablado de distintos temas, entre ellos, las aspiraciones de los equipos y la actitud de los entrenadores dentro del vestuario.

"Yo siempre hablo de la genética de los clubes, el entrenador del Madrid o Barcelona les dice 'Este año, quiero que salgamos campeones'. Ya está implícito, ¿no?", comienza diciendo el argentino. Pedrerol no tarda en intervenir: "¿El del Atleti?"

"En el Atleti igual", responde sin dudar el Mono Burgos, pero el presentador del programa responde con firmeza: "Ganar un título no está implícito en el Atleti". "¿Cómo que no? Nosotros ganamos siete", asegura contundente el Mono Burgos desde la experiencia.

En la temporada 2011/12, el Atlético consiguió la Europa League. Un año más tarde, salió campeón en la Supercopa de Europa y en la Copa del Rey. Entre 2013 y 2015 se alzó con el campeonato nacional y la Supercopa de España. Por último en 2018/19 volvió a levantar la Supercopa de Europa. Todo ello con el Mono Burgos como segundo entrenador del conjunto rojiblanco.

☕️ EL MONO BURGOS, EN EL CAFELITO ☕️ 🏆 "Simeone en el vestuario dice que el Atleti debe ser campeón" 📺 ¡Este jueves a las 15:30! pic.twitter.com/85Kp41E26U — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 9, 2025

"Yo lo escuché miles de veces..."

Pedrerol, ante estas declaraciones, reprocha con tono crítico: "A veces el Cholo habla de que arriban están Barça y Madrid, que parecen inalcanzables, juegan otra liga. No dice ‘Este club tiene que ser campeón". "Yo lo escuché miles de veces a Diego 'Vamos a salir campeones'", sostiene el Mono frente a la atónita mirada del periodista. Simeone se lo decía "a los jugadores, es lo único que le tenés que decir", no lo hacía en conversaciones privadas con el segundo entrenador.

En línea a estas palabras, el Cholo pasó ayer por los micrófonos de El Partidazo de Cope y afirmó que "la exigencia de un título la tengo siempre" porque la finalidad de ganar es "ganar títulos". Sin embargo, en estos momentos más que hablar de ganar títulos, "sería centrarse en mejorar al equipo", aclaró el entrenador rojiblanco.

Criticado en múltiples ocasiones por su estilo de juego y con la etiqueta de entrenador defensivo, Manolo Lama le lanzó una cuestión: "¿Pero entonces tú no le dices a los jugadores? Echaros para atrás, no metáis gol, perded la pelota. ¿Tú eso no se lo dices?" Diego Pablo Simeone respondió con ironía: "Se lo mando por mensaje".