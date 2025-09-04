Simeone dejó plantada a una delegación arbitral de la UEFA: "Siento vergüenza"

El Atlético está harto de la UEFA. Concretamente de sus normas y de los arbitrajes. Según informa en exclusiva el programa ‘El Club de Uría’, el Cholo dejó plantada a una delegación arbitral de la UEFA en plena charla liderada por el excolegiado español Carlos Velasco Carballo.

Rubén Uría narró lo que pasó en su canal punto por punto: "El pasado viernes, antes de viajar a Vitoria, el Atlético de Madrid tenía programada una sesión de entrenamiento. Antes de esa sesión, se presentó una delegación de los árbitros de la UEFA en el Cerro del Espino, en Majadahonda, para darle una charla técnica, a toda la plantilla del Atlético de Madrid y también a su cuerpo técnico, acerca de las nuevas normas de las competiciones UEFA para la presente temporada. Una delegación de la UEFA, con el ex colegiado español Carlos Velasco Carballo a la cabeza, acudió a Majadahonda para explicarle las novedades de la temporada al Atleti, al cuerpo técnico y a la plantilla".

El momento del plantón de Simeone llegó cuando le quisieron enseñar a él y a sus jugadores una jugada parecida a la del supuesto doble toque de Julián el año pasado ante el Real Madrid. El Cholo se plantó, como cuenta Uría: "Antes del entrenamiento, se reunieron en una sala anexa en Majadahonda todos los jugadores del Atleti, el entrenador Diego Pablo Simeone y esa delegación de los árbitros de la UEFA, tomando la palabra Carlos Velasco Carballo. Todo transcurrió con normalidad, hasta que Velasco comentó que iba a poner una jugada de un doble toque en un penalti, para que lo vieran muy claro. Les comentó que les iba a poner una jugada que tenían preparada. En ese instante, Diego Pablo Simeone se dirigió a Velasco Carballo y le preguntó por qué ponían esa jugada y no les mostraban un vídeo explicando la jugada del penalti mal anulado a Julián Álvarez".

Tras ese momento de tensión entre entrenador y excolegiado, el Cholo se mantuvo firme y siguió exigiendo que si querían explicarles ese tipo de jugada pusiesen y explicasen la de Julián. Velasco Carballo se negó y dijo que no había discusión y que solo iban a poner la jugada que ellos tenían preparada. Ahí Simeone estalló porque Velasco les llegó a decir que el doble toque de Julián era claro y que no hacía falta explicarlo.

"Simeone se hartó y se plantó ante Velasco. Se levantó del asiento y comentó en voz alta: "Siento vergüenza. Vergüenza". El argentino cogió sus cosas y salió automáticamente de la sala, para preparar el entrenamiento", comenta Uría.

En el Atlético están hartos de la doble vara de medir de la UEFA y en el seno interno del club y del vestuario no van a pasar ni una más visto lo visto el año pasado ante el Real Madrid.