Xabi Alonso desvela cuándo espera el regreso de Bellingham

Mucho se ha hablado de la posible vuelta de Jude Bellingham en septiembre, pero lo más seguro es que octubre sea el mes en el que volvamos a ver al inglés jugando con la camiseta del Real Madrid. Eso sí, Xabi Alonso sueña con tenerle cuanto antes y así lo ha dejado claro en la rueda de prensa previa al choque de mañana sábado a las 16:15 horas ante la Real Sociedad en San Sebastián.

"Quiero ser un poco optimista y espero que pueda esta antes de octubre. Está empezando hacer cosas parciales con el grupo. Ha hecho un gran esfuerzo en la recuperación. Se encuentra muy bien. Para mañana no, pero la semana que viene espero que esté entrenando con normalidad. Cuando tengamos y tenga buenas sensaciones le estamos esperando", comentó Xabi.

El técnico donostiarra necesitará de todos los jugadores posibles viendo el calendario del conjunto blanco en las próximas semanas: "No es mi primer gran examen. Cada partido tiene mucha trascendencia, tanto en Liga como en Champions, y son puntos que pueden ser decisivos al largo plazo. Tenemos que ir sabiendo como afrontar los partidos y enfocar una preparación buena".

También le preguntaron por el uso de la defensa de tres y Xabi repite que es una opción más que se tendrá en cuenta cuando él lo estime oportuno: "El Mundial de Clubes fue un contexto diferente, había que consolidar conceptos, pero lo hicimos más con un medio que podía ser central más que con tres centrales. Tenemos cinco centrales: Asencio, Alaba, Rüdiger, Dean y Militao. También se puede sumar Tchouaméni. Podemos hacerlo, pero como decía antes, solo hemos jugado tres partidos".

Respecto al lateral derecho, Xabi habló de la pelea por el puesto entre Carvajal y Trent: "La competencia es sana y eso es importante dentro del vestuario. Es bueno para los jugadores el tener que estar exigidos para dar lo mejor de uno mismo. Han estado participando, en otras posiciones también. Es importante para que no haya gente que se sienta descolgada. Quien merezca jugar, jugará".